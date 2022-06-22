Modalife yaz kampanyası başlattı

İSTANBUL (AA) - Modalife, tüm yatak odası alımlarında hem baza hem de yatak hediye ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, erişilebilir maliyetler için tüketiciye doğrudan temas ilkesini benimseyen şirket, yaz kampanyası başlattı.

Kampanya çerçevesinde "Alize, Demre, Urla, Bianco, Blueline, Grand" yatak odası alımlarında baza ve yatak hediye edilecek.

Kısa bir süre devam edecek yaz kampanyası, yaklaşık 6 bin TL'nin tüketicinin cebinde kalmasını hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Modalife Kurumsal Satış Direktörü Haluk Özel, şimdiye kadar sektörde "eşi benzeri olmayan" bir kampanya başlattıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Modalife Düğün Paketi'nde yer alan 'Yatak+Baza Hediye' kampanyası ile birlikte şimdi de yetişkin yatak odası alımlarında hem yatak hem de baza hediye ediyoruz. Düğün paketlerinde yaptığımız bu kampanya, tüketici tarafından çok sevildi. Biz de kısa bir süre için bu kampanyayı yatak odalarına taşımak istedik. Sektörde böyle bir kampanyaya imza atan ilk ve tek markayız. Alize, Demre, Urla, Bianco, Blueline ve Grand yatak odası alımlarında, baza ve yatak da hediyemiz. Kampanyamız, parça eksiltmeden yapılacak tam takımlı alışverişlerde geçerli ki takım içeriği düşünüldüğünde ve sektördeki diğer markalarla kıyaslandığında, büyük bir avantaj sağlıyor. Hediye edilen ürünler ise 150x200 ebatlarında yüksek depolama alanına sahip tek kapaklı, çift gözlü baza ve yine 150x200 ebatlarında konforlu bir pro yatak. Artan maliyetlere karşın tüketicinin yüzünü güldüren bir kampanyaya daha imza attığımız için gururluyuz. Kampanyamız çerçevesinde sektördeki karşılığı 6-7 bin TL'yi bulan yatak ve baza hediye olarak tüketiciye verilecek, bu tutar tüketicinin cebinde kalacak."

Verilen bilgiye göre, Modalife, yeni ve trendy ürünlerinde de cazip fiyat avantajlarını, kredi kartına 9 taksit ve ING bankası iş birliğinde peşin fiyatına, vade farksız 36 aya kadar vadeli tüketici kredisi fırsatıyla desteklemeye devam ediyor.

