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Modalife'tan Yılın Son Fırsatı kampanyası

14.12.2021 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Modalife'tan Yılın Son Fırsatı kampanyası

İSTANBUL (AA) - Modalife, Yılın Son Fırsatı kampanyası ile koltuk takımlarından genç odalarına birçok ürünü indirimli olarak tüketicilere sunuyor.

Modalife'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, tüketici dostu fiyat politikasıyla aile bütçelerine katkıda bulunmayı hedefliyor. Şirket, Yılın Son Fırsatı kampanyasıyla da 3+3+1 koltuk takımları, köşe mobilyaları, yatak setleri, genç odaları ve daha birçok üründe kaçırılmayacak indirimlerle tüketicisine kolaylık sağlıyor.

Erişilebilir maliyetler için tüketiciye doğrudan temas ilkesini benimseyen Modalife, yurt genelinde kendi bünyesindeki 150'den fazla mağazasında ve web sitesinde tüketiciye sunduğu ürünlerinde, cazip fiyat avantajlarını kredi kartına 12 taksit ve ING bankası iş birliğinde peşin fiyatına, vade farksız 36 aya kadar vadeli tüketici kredisi fırsatıyla destekliyor.

Modalife, Türkiye'nin farklı bölgelerinde, 30'u aşkın deposu ve yurdun her yerine en kısa sürede ulaşan sevkiyat ağıyla, tüm ürünlerini fiyat avantajları ve stokunda hazır tuttuğu birçok ürünü "1 günde teslim" özelliğiyle tüketicilere ulaştırıyor.

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