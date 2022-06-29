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"Model fabrika" ile işletme verimliliği artırılıp 61 milyon lira tasarruf sağlandı

29.06.2022 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle Kayseri'de kurulan "model fabrika" ile işletmelerin hem verimliliği hem de rekabet gücü artıyor - Kayseri Model Fabrika Genel Müdürü Salih Yalçın: - "Şu ana kadar çalıştığımız firmaların hemen hepsinde yapılan tasarrufla yıllık 500 bin lira ile 10 milyon lira arasında değişen kazançlar sağlandı"

KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'de kurulan "model fabrika" ile verilen eğitimlerle 9 ildeki işletmeler, 61 milyon lira tasarruf etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Kayseri Sanayi Odası, Abdullah Gül Üniversitesi ve Kayseri Ticaret Odası iş birliğiyle üretimde verimliliğin artırılması ve dijital dönüşüm sürecinin hızlandırılması amacıyla Ocak 2020'de anonim bir şirket olarak model fabrika kuruldu.

Eğitim ve danışmanlık merkezi model fabrika ile gerçek üretim ortamında, deneyimsel öğrenme teknikleri kullanılarak operasyonel mükemmellik ilkelerinin öğretilmesi ve yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Merkez, sürekli iyileştirme yaklaşımıyla verdiği eğitim ve danışmanlık hizmetleri sayesinde işletmelere, insan, makine, ekipman, ham madde, malzeme, zaman ve enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanmaları, rekabet güçlerini artırmaları, yalın ve dijital dönüşüm sağlamaları konularında destek oluyor.

Model fabrikada, makine ve üretim hatları, eğitim odaları ve çalışma alanlarında teorik ve uygulamalı eğitimlerle tasarruf ve hızlı üretim teknikleri uygulamalı şekilde anlatılıyor.

- 8 israf alanı belirlendi

Kayseri Model Fabrika Genel Müdürü Salih Yalçın, AA muhabirine, Sümer Kampüsü'nde kurulan model fabrika ile üretim verimliliğini ve rekabet gücünü artırmaya, üretim süreçlerinin dijitalleşmesine katkı sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

İşletmelerin üretim süreçlerinde görülen gereksiz stoklar, taşımalar, beklemeler, fazla ve hatalı üretim ile personelin kullanılmayan yetenekleri başta olmak üzere 8 israf alanı belirlediklerini aktaran Yalçın, uygulamalı eğitimlerle bunların fark edilmesi için çaba harcadıklarını belirtti.

Yalçın, bunu 20 farklı uygulamalı eğitim modülüyle sağladıklarını, uygulamalı eğitimler ve saha danışmanlığı hizmetiyle işletmelerin üretim süreçlerini ve iş yapış yaklaşımlarını iyileştirmeye çalıştıklarını dile getirdi.

- 61 milyon lira tasarruf

Eğitimlere Ekim 2020'de başladıklarını anlatan Yalçın, bu süre zarfında 61 projeden, 52'sinin tamamlandığını bunların 49 fabrikada hayata geçirildiğini bildirdi.

Yalçın, sanayicinin üretim yaparken fark etmediği israf alanları olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Hareketler, ara stoklar, aşırı üretim ve kullanılmayan yetenekler gibi. Bunları fark ettiriyoruz sanayicilerimize. Bu israfları nasıl giderecekleri konusunda teknikler var. Bunlarla da o israfları nasıl yok edeceklerini anlatıyoruz. 2021 yılında, sanayiciler bu projelerle 61 milyon lira tasarruf sağladı. Makine üretimlerinde iyileşmeler sağladık. Hat dengeleme yapıyoruz. Alan tasarrufları sağlıyoruz. Üç hangardan oluşan fabrikada 550 metrekare tasarruf elde edildi. Yeni alanla yeni fabrika kurulumunu engelledik. Şu ana kadar çalıştığımız firmaların hemen hepsinde yapılan tasarrufla yıllık 500 bin lira ile 10 milyon lira arasında değişen kazançlar sağlandı."

Fabrikalardaki tasarruflara örnek veren Yalçın, Çorum'daki radyatör üreten bir işletmede ürünün kutuya girme süresini 23 günden 5 güne indirdiklerini aktardı.

Yalçın, çalışanlardan üst yöneticilere kadar 650 kişiye eğitim verdiklerini ifade etti.

Bugüne kadar makine, tekstil, pencere, beyaz eşya, çelik kapı, tekstil, yatak, mobilya ve hizmet sektörü gibi farklı alanlardaki firmalara destek verdiklerini anlatan Yalçın, Kayseri'nin yanı sıra 8 ilde daha hizmet verdiklerini sözlerine ekledi.

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