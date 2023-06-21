Model İrem Su Kahramantürk güzelliğiyle büyüledi! Beğeni yağdı

Miss Turkey 2022’in dikkat çeken isimlerinden biri olan model İrem Su Kahramantürk sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı oldu. Düzgün fiziği ile beğeni toplayan Kahramantürk’ün pozlarına yorum ve beğeni yağdı.

2002 yılında dünyaya gelen Kahramantürk’ün paylaşımına yorum yapanlar arasında fenomen Cemre Solmaz da yer aldı. Solmaz “Sevgi dolu dump” notunu düştü.

Miss Turkey’de yarıştığı dönemde düzgün fiziği ve güzelliği ile beğeni toplayan ünlü modele takipçileri “Bittim bu güzelliğe”, “Alaçatı’dan bir bebek geçmiş”, “Bu kadar güzel olunmaz” yorumlarında bulundu.

2022 yılında katıldığı yarışma sonrasında defile, müzik klibi, tv reklamları ve dijital reklamlarda rol alan Kahramantürk şimdilerde oyunculuk eğitimi alıyor.



