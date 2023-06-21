MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Model İrem Su Kahramantürk güzelliğiyle büyüledi! Beğeni yağdı

Model İrem Su Kahramantürk güzelliğiyle büyüledi! Beğeni yağdı

21.06.2023 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Model İrem Su Kahramantürk güzelliği ile dikkat çeken isimlerden biri. Miss Turkey’e katılan ve ilk ona kalan ünlü model sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. İddialı paylaşımlar yapan İrem Su Kahramantürk’ün son pozuna fenomen Cemre Solmaz da kayıtsız kalamadı.

Model İrem Su Kahramantürk güzelliğiyle büyüledi! Beğeni yağdı

Miss Turkey 2022’in dikkat çeken isimlerinden biri olan model İrem Su Kahramantürk sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı oldu. Düzgün fiziği ile beğeni toplayan Kahramantürk’ün pozlarına yorum ve beğeni yağdı.

irem

2002 yılında dünyaya gelen Kahramantürk’ün paylaşımına yorum yapanlar arasında fenomen Cemre Solmaz da yer aldı. Solmaz “Sevgi dolu dump” notunu düştü.

irem1

Miss Turkey’de yarıştığı dönemde düzgün fiziği ve güzelliği ile beğeni toplayan ünlü modele takipçileri “Bittim bu güzelliğe”, “Alaçatı’dan bir bebek geçmiş”, “Bu kadar güzel olunmaz” yorumlarında bulundu.

iremsu

2022 yılında katıldığı yarışma sonrasında defile, müzik klibi, tv reklamları ve dijital reklamlarda rol alan Kahramantürk şimdilerde oyunculuk eğitimi alıyor.

irem2

irem3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kurtlar Vadisi'nin yıldızından güzel haber! Eşi son durumunu açıkladıKurtlar Vadisi'nin yıldızından güzel haber! Eşi son durumunu açıkladı
Süper minisiyle havuza girdi! İddialı pozlarSüper minisiyle havuza girdi! İddialı pozlar
Geri dönüyor! 'Başlıyoruz' diyerek duyurduGeri dönüyor! 'Başlıyoruz' diyerek duyurdu

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret zammı tamam, sıra memur ve emekli zammında

Asgari ücret zammı tamam, sıra memur ve emekli zammında

AYM'nin kararı çok tartışılmıştı! Şimşek'ten tek cümlelik yanıt

AYM'nin kararı çok tartışılmıştı! Şimşek'ten tek cümlelik yanıt

Emekli ve memur zammı için net tarih! Bakan duyurdu...

Emekli ve memur zammı için net tarih! Bakan duyurdu...

Trafik cezası ve MTV borcu siliniyor! Yapılandırmada son 9 gün

Trafik cezası ve MTV borcu siliniyor! Yapılandırmada son 9 gün

Bakan açıkladı: "Sıfır araç fiyatlarını geçemeyecek"

Bakan açıkladı: "Sıfır araç fiyatlarını geçemeyecek"

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

Günün Videosu

Yeşilçam efsanesi Nuri Alço intihar girişimini engelledi! O anlar sosyal medyada gündem oldu
Yeşilçam efsanesi Nuri Alço intihar girişimini engelledi! O anlar sosyal medyada gündem oldu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Hapishanede isyan çıktı: 41 ölü, onlarca yaralı

Hapishanede isyan çıktı: 41 ölü, onlarca yaralı

Ayağınızda yokmuşçasına rahat! Çok satan o ayakkabıda 270 TL indirim

Ayağınızda yokmuşçasına rahat! Çok satan o ayakkabıda 270 TL indirim

İğrenç olay! Keçiye tecavüz ederken yakalandı

İğrenç olay! Keçiye tecavüz ederken yakalandı

Kaçtıklarını düşünen baba kızını ve sevgilisini öldürüp timsahlara yem etti

Kaçtıklarını düşünen baba kızını ve sevgilisini öldürüp timsahlara yem etti

Davetlerin en göz alıcı kişisi olun! O takım elbisede 2100 TL indirim

Davetlerin en göz alıcı kişisi olun! O takım elbisede 2100 TL indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.