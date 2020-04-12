Model Karzan Ibrahim Shingaly’den karantina günlerinde yapılacaklar önerisi

Iraklı model Karzan Ibrahim Shingaly, korona virüs nedeni ile evlerinde kalan vatandaşlara önerilerde bulundu.

Irak’ta yaşayan ve 15 Marttan itibaren korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasaklarından dolayı zamanını evinde kalarak geçiren model Karzan Ibrahim Shingaly bugünlerde neler yaptığını ve önerilerini paylaştı. Shingaly, “Çin’den başlayarak kısa bir süre içerisinde tüm dünyada yüz binlerce insanı etkileyen korona virüs bulaşma yolu olarak en hızlı ve kontrolü en zor olan, solunum yolu ile bulaşan asrın salgını halini almış virüs ile karşı karşıya olduğumuz bu günlerde ev hayatına çekildik. Hayat düzenimizin dışarıdan gelen bu virüs ile değişmek zorunda kalması çoğumuzu olumsuz etkiledi. Sürekli aynı şeyleri tekrarlamak belli bir süre sonra hayat enerjimizi ve motivasyonumuzu düşürür. Küçük dokunuşlarla hayatımızı şenlendirebiliriz. Bizler bu motivasyon düşüklüğünün üstesinden gelebilmeliyiz. Mesela küçük dokunuşlarla evinizin havasını değiştirip müziği sesini açıp belki de çoğu zamandır yapmadıklarımız arasında olan dans ritüellerini yapıp günün belli bir saatini dans saati olarak belirleyebiliriz. Sevdiklerinizle birlikte mutfağa girip zaman geçirmek size iyi gelecektir. Bol bol filmi seyredip online konserler dinleyebilirsiniz. Bol bol kitap okuyarak değerli olan zamanımızı daha da değerlendirebiliriz” dedi.

