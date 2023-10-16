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Model uçaklar Fadıllı semalarında yarıştı

16.10.2023 13:59 | Son Güncelleme:
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Nilüfer Belediyesi Fadıllı Havacılık ve Doğa Sporları Merkezi, Türkiye Hava Sporları Federasyonu’nun düzenlediği Uzaktan Kontrollü (Rc) Model Hava Araçları Yarışması’na ev sahipliği yaptı.

Model uçaklar Fadıllı semalarında yarıştı

Meraklılarının yoğun ilgi gösterdiği yarışlarda dereceye girenler kupa ve madalya ile ödüllendirildi.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu’nun Uzaktan Kontrollü (Rc) Model Hava Araçları Yarışması, Nilüfer Belediyesi Fadıllı Havacılık ve Doğa Sporları Merkezi’nde yapıldı. Yarışmaya, biri ABD’den, biri de KKTC’den olmak üzere toplam 21 yarışmacı katıldı.

İki gün süren yarışmanın ilk günkü etabını Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de izledi. Model uçaklarla ilgili bilgi alan Erdem, yarışmacılara başarılar diledi.

Elektrik motorlu uçakların yer aldığı F5L, motorsuz planörlerin yarıştığı F3L olmak üzere iki kategoride yarışan sporcular, kıyasıya rekabet yaşadı. İki günde elektrik motorlu planörler 7 raund, normal planörler ise 8 raund uçtu. Pilotlar, model uçakların kalkışı, uçuşu ve inişine büyük hassasiyet gösteriler.

Pazar günü yarışmanın final uçuşları gerçekleşti. Model uçakların 6 dakika havada kalması ve uygun şekilde iniş yapması değerlendirildi. Uçuşların ardından hakemler, dereceye girenleri belirledi.

Daha sonra düzenlenen kupa törenine katılan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer, dereceye giren sporcuları tebrik ederek, kupa ve madalyalarını verdi.

Yapılan değerlendirme sonucu F3L Takımlar Kategorisi’nde Atlas Magic birinci olurken, onu sırasıyla Team Anatolia, Atakent Model Planör Kulübü takip etti. F3L Ferdi Kategorisinde ise birinci Salahi Tezel, ikinci Ömer Bekdüz, üçüncü Tolga Yıldıran oldu. F5L Ferdi Kategorisinde ise birinci Murat Bozdemir, ikinci Salahi Tezel, üçüncü ise Yavuz Dal oldu.

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