Models dizisinin çekimleri başladı! İşte Models dizisinde yer alacak mankenler

Bir model ajansının ve modellik yarışmasının perde arkasının anlatılacağı Models dizisinde geçmiş yılların çok ünlü modellerinin yanı sıra birçok ünlü oyuncunun da yer alacak.

Dizide proje danışmanlığını Asil Çağıl, Banu Saadet, Ayla Kaymak ve gazeteci Burhan Akdağ yaparken yönetmen koltuğunda ise Ağır Romantik filminden tanıdığımız yönetmen Deniz Denizciler oturuyor.



Models dizisi 8 bölüm olarak dijital bir platform için çekiliyor.



Dizinin mart veya nisan aylarında yayınlanması planlanıyor.





