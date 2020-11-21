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Modem içerisinden uyuşturucu madde çıktı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 21.11.2020 18:34 | Son Güncelleme

Adıyaman’da şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir minibüste arama yapan polis ekipleri, modem içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde buldu.Gaziantep’ten Adıyaman’a gelen şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan minibüsü uygulama noktasında durduran polis ekipleri, arama yaptı.

Modem içerisinden uyuşturucu madde çıktı

Adıyaman’da şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir minibüste arama yapan polis ekipleri, modem içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde buldu.
Gaziantep’ten Adıyaman’a gelen şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan minibüsü uygulama noktasında durduran polis ekipleri, arama yaptı. Minibüsün bagaj kısmında bulunan bir poşete hiçbir yolcu sahip çıkmayınca polisin dikkatini çekti.
Poşet içerisindeki modemin kapaklarını açan polis ekipleri, bir miktar metamfetamin maddesini ele geçirdi.
Polis ekipleri yolcuların sahip çıkmadığı poşet ile ilgili yaptığı araştırmada, poşetin yolculardan A.D. isimli şahsa ait olduğunu tespit etti.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Modem içerisinden uyuşturucu madde çıktı

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