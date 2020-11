Modern dünyanın salgın hastalığı diyabetten 6 saniyede 1 kişi hayatını kaybediyor

Dünyada şu anda yaklaşık 415 milyon diyabet hastası olduğunu, 2040’lı yıllarda bu sayının 450 milyona ulaşacağına dikkat çeken İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Adalet Pınar Memedoğlu, modern dünyanın salgın hastalığının diyabet olduğuna değinerek her 6 saniyede 1 kişinin bu hastalıktan hayatını kaybettiğini söyledi.

14 Kasım Dünya Diyabet Günü nedeniyle bilgi veren Medical Park Elazığ Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı, Uzm. Dr. Adalet Pınar Memedoğlu, pandemi sürecinde diyabet hastalarının daha hassas olması gerektiğini vurguladı.

"2040’lı yıllarda ortalama her 10 kişiden 1’i diyabetli olacak"

Diyabet hastalığı ve buna bağlı ek hastalıklar yüzünden ölüm oranlarının fazlalığına dikkat çeken İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Adalet Pınar Memedoğlu, “Dünya Diyabet Cemiyeti verilerine göre, şu anda yaklaşık 415 milyon diyabet hastasının olduğu biliniyor. Bu rakamın 2040 yılında 450 milyona varacağı düşünülüyor. Bu durumda 2040’lı yıllarda ortalama her 10 kişiden 1’inin diyabetli olacağını söyleyebiliriz. Her 6 saniyede bir kişinin diyabet ve buna bağlı komplikasyonlar nedeniyle maalesef hayatını kaybettiğini biliyoruz. Bu dönemde bilindiği üzere Covid-19 pandemisi nedeniyle tüm dünya zor bir dönemden geçiyoruz. Diyabet de aslında modern dünyanın salgın hastalığı kabul edilebilir. Maalesef kronik hastalığı bulunan kişilerde Covid-19 hastalığının biraz daha kötü seyrettiğini ve ölüm oranlarının biraz daha yüksek gittiğini söylemek mümkün. Sağlıklı bireylerde Covid-19’a bağlı ölüm oranları yüzde 1 civarındayken, diyabetli kişilerde ise maalesef yüzde 7,5’i buluyor” dedi.