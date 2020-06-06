YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bayburt
  4. Modern hayvan pazarı açılış için gün sayıyor

Modern hayvan pazarı açılış için gün sayıyor

BAYBURT HABERLERİ  | 06.06.2020 00:56 | Son Güncelleme

Bayburt’u tarım ve hayvancılıkta bölgesinde önemli bir konuma taşıyacak olan Tarım Yerleşkesi projesinin canlı hayvan pazarı kısmı hizmete başlamak için artık gün sayıyor.Şehre oldukça modern bir canlı hayvan pazarına kavuşturan projenin bu kısmı 16 Haziran 2020 Salı günü hizmete başlayacak.

Modern hayvan pazarı açılış için gün sayıyor

Bayburt’u tarım ve hayvancılıkta bölgesinde önemli bir konuma taşıyacak olan Tarım Yerleşkesi projesinin canlı hayvan pazarı kısmı hizmete başlamak için artık gün sayıyor.
Şehre oldukça modern bir canlı hayvan pazarına kavuşturan projenin bu kısmı 16 Haziran 2020 Salı günü hizmete başlayacak. Vatandaşlar bu tarihten itibaren modern hayvan pazarında alış veriş yapabilecekler.
Oldukça modern bir kimliğe sahip pazar hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, “Göreve geldiğimiz günden itibaren Tarım Yerleşkesi’nde çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. İlimizin ekonomisinde önemli bir yer tutacak olan Tarım Yerleşkesi’nin bir an önce hayata geçmesi için çalışmalarımıza ivme kattık. Bilindiği üzere önceki hayvan pazarı yerimiz, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ilimizde gerçekleştireceği kapalı spor salonu projesinin yapılacağı alanda yer alıyordu. Bizde göreve geldiğimiz günden itibaren hayvan pazarının Tarım Yerleşkesi’nde bulunan yeni yerine taşınması adına yoğun bir mesai harcadık. Kovid-19 tedbirleri kapsamında pazarın kapalı bulunduğu 80 günlük periyodu da iyi bir şekilde değerlendirip çalışmalarımızı hızlandırarak süratli bir şekilde devam ettiriyoruz. Eksikliklerin tamamlanması adına büyük bir çalışma yürüttüğümüz hayvan pazarı inşallah 16 Haziran 2020 Salı gününden itibaren hizmet vermeye başlayacak” dedi.
Pazara dair sayısal bilgileri de paylaşan Başkan Pekmezci, “Pazarımız 9 bin metrekare alan üzerine kurulu oldukça büyük bir pazar. 500 büyükbaş, 500 küçükbaş hayvan kapasiteli kapalı alan ile 1000 büyükbaş ve 1000 küçükbaş kapasiteli açık alan bulunmaktadır yani toplamda 2000 adet büyük ve küçükbaş hayvanı alacak bir alana sahip ayrıca 600 metrekare de sosyal donatı alanı bulunmaktadır. Yani oldukça modern bir hayvan pazarına sahip olduk” diye konuştu.
Pazarın bölgedeki hayvan borsasına büyük katkı sağlayacağını belirten Belediye Başkanı Pekmezci “Pazara 1,5 yıllık görev süremizde büyük emek vererek halkımıza ve çiftçimize hizmet vermenin mutluluğunu yaşayacağız. Baş tacımız olan çiftçilerimizin modern bir pazarda satış yapmaları ve bu pazarda kaldıkları süre içerisinde kullanacakları ihtiyaç alanlarında da çalışmalarımızı tamamlayarak hizmete açıyoruz. Çiftçilerimize bereketli satışlar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Modern hayvan pazarı açılış için gün sayıyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİnsanlığın bittiği an! Hamile fili böyle öldürdülerİnsanlığın bittiği an! Hamile fili böyle öldürdüler
'Ömrümde ilk defa görüyorum' dedi, ama...'Ömrümde ilk defa görüyorum' dedi, ama...

En Çok Okunan Yerel Haberler

Elazığ'da asayiş uygulamasında yakalanan 18 kişi tutuklandı

Elazığ'da asayiş uygulamasında yakalanan 18 kişi tutuklandı

Yeniceköy şifa hamamı hizmete sunuldu

Yeniceköy şifa hamamı hizmete sunuldu

Malatya Valisi Aydın Baruş, Pütürge ilçesindeki depreme ilişkin şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk haberi almadıklarını, araştırmaların sürdüğünü bildirdi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, Pütürge ilçesindeki depreme ilişkin şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk haberi almadıklarını, araştırmaların sürdüğünü bildirdi.

Yenice Han turizme kazandırılmayı bekliyor

Yenice Han turizme kazandırılmayı bekliyor

Önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı

Önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı

MÜSİAD’tan Esnaf Kefalet Başkanı Tezel için başsağlığı

MÜSİAD’tan Esnaf Kefalet Başkanı Tezel için başsağlığı

Bayburt Namaz Vakitleri 6 Haziran Cumartesi

İmsak
02:48
Sabah
04:43
Öğle
12:23
İkindi
16:21
Akşam
19:53
Yatsı
21:39

Bayburt Nöbetçi Eczaneler 6 Haziran Cumartesi

Turkuaz Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Rektör Coşkun’dan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesine kitap tavsiyesi

Rektör Coşkun’dan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesine kitap tavsiyesi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Bayramın ilk günü cadde ve sokaklar 65 yaş üstü vatandaşlara kaldı

Bayramın ilk günü cadde ve sokaklar 65 yaş üstü vatandaşlara kaldı

Vali Ali Hamza Pehlivan Şehit Recep Eşiyok’un ailesi ve Gazi Selami Köksal’ı ziyaret etti

Vali Ali Hamza Pehlivan Şehit Recep Eşiyok’un ailesi ve Gazi Selami Köksal’ı ziyaret etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.