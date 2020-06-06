Modern hayvan pazarı açılış için gün sayıyor

Bayburt’u tarım ve hayvancılıkta bölgesinde önemli bir konuma taşıyacak olan Tarım Yerleşkesi projesinin canlı hayvan pazarı kısmı hizmete başlamak için artık gün sayıyor.

Şehre oldukça modern bir canlı hayvan pazarına kavuşturan projenin bu kısmı 16 Haziran 2020 Salı günü hizmete başlayacak. Vatandaşlar bu tarihten itibaren modern hayvan pazarında alış veriş yapabilecekler.

Oldukça modern bir kimliğe sahip pazar hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, “Göreve geldiğimiz günden itibaren Tarım Yerleşkesi’nde çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. İlimizin ekonomisinde önemli bir yer tutacak olan Tarım Yerleşkesi’nin bir an önce hayata geçmesi için çalışmalarımıza ivme kattık. Bilindiği üzere önceki hayvan pazarı yerimiz, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ilimizde gerçekleştireceği kapalı spor salonu projesinin yapılacağı alanda yer alıyordu. Bizde göreve geldiğimiz günden itibaren hayvan pazarının Tarım Yerleşkesi’nde bulunan yeni yerine taşınması adına yoğun bir mesai harcadık. Kovid-19 tedbirleri kapsamında pazarın kapalı bulunduğu 80 günlük periyodu da iyi bir şekilde değerlendirip çalışmalarımızı hızlandırarak süratli bir şekilde devam ettiriyoruz. Eksikliklerin tamamlanması adına büyük bir çalışma yürüttüğümüz hayvan pazarı inşallah 16 Haziran 2020 Salı gününden itibaren hizmet vermeye başlayacak” dedi.

Pazara dair sayısal bilgileri de paylaşan Başkan Pekmezci, “Pazarımız 9 bin metrekare alan üzerine kurulu oldukça büyük bir pazar. 500 büyükbaş, 500 küçükbaş hayvan kapasiteli kapalı alan ile 1000 büyükbaş ve 1000 küçükbaş kapasiteli açık alan bulunmaktadır yani toplamda 2000 adet büyük ve küçükbaş hayvanı alacak bir alana sahip ayrıca 600 metrekare de sosyal donatı alanı bulunmaktadır. Yani oldukça modern bir hayvan pazarına sahip olduk” diye konuştu.

Pazarın bölgedeki hayvan borsasına büyük katkı sağlayacağını belirten Belediye Başkanı Pekmezci “Pazara 1,5 yıllık görev süremizde büyük emek vererek halkımıza ve çiftçimize hizmet vermenin mutluluğunu yaşayacağız. Baş tacımız olan çiftçilerimizin modern bir pazarda satış yapmaları ve bu pazarda kaldıkları süre içerisinde kullanacakları ihtiyaç alanlarında da çalışmalarımızı tamamlayarak hizmete açıyoruz. Çiftçilerimize bereketli satışlar diliyoruz” ifadelerini kullandı.



