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Modern mezbahalarda kurban kesimi için son gün

KOCAELİ HABERLERİ  | 28.07.2020 09:38 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kurban kesimi için modern mezbahalarda sıra numarası alımında son günün 28 Temmuz olduğunu hatırlattı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin tam donanımlı, modern mezbahalarında pandemi salgını tedbirleri alınarak kurban kesimi için sıra dağıtımına başlanmıştı.

Modern mezbahalarda kurban kesimi için son gün

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kurban kesimi için modern mezbahalarda sıra numarası alımında son günün 28 Temmuz olduğunu hatırlattı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin tam donanımlı, modern mezbahalarında pandemi salgını tedbirleri alınarak kurban kesimi için sıra dağıtımına başlanmıştı. Solaklar Yolu üzerindeki İzmit mezbahasından kurbanlarını kestirmek isteyen vatandaşların talebiyle internet üzerinden yapılacak başvuru süresi için son gün 28 Temmuz Salı günü olduğu hatırlatıldı.
Ön kayıtlarını yaptıran vatandaşların daha sonra anlaşmalı banka şubesine açılan hesaba büyükbaş kesimi için 400 TL, küçükbaş kesimi için 100 TL yatırarak dekontlarını 23 Temmuz Perşembe günü saat 09.00 dan 28 Temmuz Salı günü saat 17.00’e kadar daha önce duyurulan telefon numarasına göndermeleri gerekiyor. Telefona gönderilecek dekont görselindeki ad soyad ve dekont numara kısmının okunabilecek şekilde olması gerekiyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sunmuş olduğu kurban kesimi hizmeti diğer mezbahalarda da gerçekleşecek. Kurban kesim ücretini ödeyen vatandaşlara 29 Temmuz Çarşamba günü kesin kayıt sıra numaraları hakkında telefon üzerinden bilgilendirme mesajı atılacak.
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesine bağlı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından sunulan Kurban Bayramı kesim hizmetinde, maske takma zorunluluğu ve sosyal mesafe kuralları gözetilecek. Bunun yanı sıra Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan kurban hizmetleri uygulamasına dair tebliğ, Koronavirüs Bilim Kurulu’nca verilen tavsiye kararları, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kanun ve yönetmelikleri, COVİD-19 salgını sürecinde halk sağlığı açısından oluşturabileceği riskleri yönetebilmek amacıyla İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 30.06.2020 tarih ve 10499 sayılı Kurban kesim yerlerine yönelik tedbirler alınacak.
Yetkililer kesim yaptırmak isteyen vatandaşların bekleme alanında misafir edileceği, kesim bölgesine ise kurban vekâletini almış 1 vatandaş ile kesim hizmeti verileceğini aktardı. Ayrıca kesim sonrası kurbana ait bölümler için gerekli olan poşet, naylon torba ve çuval, Büyükşehir Belediyesi’nce ücretsiz olarak vatandaşlara verilecek.

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Kocaeli Namaz Vakitleri 28 Temmuz Salı

İmsak
04:00
Sabah
05:46
Öğle
13:12
İkindi
17:07
Akşam
20:27
Yatsı
22:06

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler28 Temmuz Salı

Erdem Eczanesi
Derince
Nazar Eczanesi
Golcuk
Kocaeli Eczanesi
Izmit
Paşa Eczanesi
Izmit
Menderes Eczanesi
Cayirova
Şirintepe Eczanesi
Izmit
Aslı Eczanesi
Izmit
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