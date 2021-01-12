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Modern öğretmen odalarını meslek liseleri tasarlayacak

12.01.2021 17:00 | Son Güncelleme:
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Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, il genelindeki mobilya ve dekorasyon alanı bulunan meslek liselerinin müdürleri ile bir araya geldi.Toplantıda Sivas’ta 70’i il merkezi, 70’i ise ilçelerde olmak üzere 140 okuldaki öğretmenler odasının Milli Eğitim Bakanlığı örnek öğretmenler odası standartları çerçevesinde daha işlevsel, nezih ve kullanışlı hale getirilmesi konusunda yapılacak çalışmalar değerlendirildi.Sivas Valiliği ve Sivas Belediyesince ildeki 140 öğretmen odasının düzenlenmesinin yapılacağını ve bu konuda geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sivas Valisi Salih Ayhan ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’in katılımı ile protokol imzalandığını hatırlatan Savaşçı, "Bu konudaki çalışmalarımızı hızlandırdık.

Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, il genelindeki mobilya ve dekorasyon alanı bulunan meslek liselerinin müdürleri ile bir araya geldi.
Toplantıda Sivas’ta 70’i il merkezi, 70’i ise ilçelerde olmak üzere 140 okuldaki öğretmenler odasının Milli Eğitim Bakanlığı örnek öğretmenler odası standartları çerçevesinde daha işlevsel, nezih ve kullanışlı hale getirilmesi konusunda yapılacak çalışmalar değerlendirildi.
Sivas Valiliği ve Sivas Belediyesince ildeki 140 öğretmen odasının düzenlenmesinin yapılacağını ve bu konuda geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sivas Valisi Salih Ayhan ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’in katılımı ile protokol imzalandığını hatırlatan Savaşçı, "Bu konudaki çalışmalarımızı hızlandırdık. Meslek liselerimiz bu çalışmaya malzeme, materyal ve tasarım konusunda katkı sağlayacaklar. Mobilya ve tasarım alanı bulunan meslek liselerimizin idarecileri ile bir araya gelerek neler yapılabileceği konusunda istişarelerde bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.
Okul müdürleri, toplantıda görüş ve önerilerini dile getirerek bu alanda gerçekleştirebilecekleri çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

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