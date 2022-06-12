Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın Ankara etabı sona erdi

Uluslararası Modern Pentatlon Birliğinin (UIPM) Türkiye'de ilk kez düzenlediği ve Ankara'da gerçekleştirilen UIPM Dünya Kupası 4. etap organizasyonu, 16 ülkenin yarıştığı Karışık Bayrak Yarışı'yla sona erdi.

Organizasyonun eskrim sıralama müsabakaları, Sait Zarifoğlu Spor Tesisi'nde, yüzme-laser run kategorisi mücadeleleri ise Ankara Atlı Spor Kulübü'nde yapıldı.

Kupanın son gününde 16 ülkenin mücadele verdiği Karışık Bayrak Yarışı'nda Türkiye adına milli sporcular İlke Özyüksel ve Buğra Ünal ter döktü.

Eskrim sıralama yarışlarının ardından binicilik etabıyla start alan, sonrasında eskrim bonus round, yüzme ve laser run etabıyla devam eden Karışık Bayrak Yarışı'nı, Güney Kore'den Seungmin Seong-Jihun Lee ekibi 1367 puanla birinci, Almanya'dan Janine Kohlmann-Marvin Faly Dogue ikilisi 1359 puanla ikinci, Mısır'dan Amira Kandil-Mohanad Shaban ekibi ise 1350 puanla üçüncü sırada tamamladı. İlke Özyüksel-Buğra Ünal ikilisi ise 985 puanla 12. sırada yer buldu.

- Finaller 23 Haziran'da Ankara'da yapılacak

Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın final etabı, 23-26 Haziran tarihlerinde yine Ankara'da gerçekleştirilecek.

2024 Paris Olimpiyatları'nın ilk provası olma niteliği taşıyacak 2022 UIPM Dünya Kupası Finali'ne, Mısır, Macaristan, Bulgaristan ve Türkiye'de yapılan 4 etapta yüksek puan toplayan 36 kadın ile 36 erkek sporcu katılacak.

Türkiye'yi Dünya Kupası Finali'nde, İlke Özyüksel, İpek Akşin ve Buğra Ünal temsil edecek.

