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Modern Pentatlon Milli Takım Antrenörü Pelit’ten örnek davranış

MALATYA HABERLERİ  | 08.05.2020 10:12 | Son Güncelleme

Türkiye Modern Pentatlon Milli takım Antrenörü Rüstem Pelit spor camiasında başlatılan kan verme seferberliğine destek verdi.Pelit, spor camiasını kan vermeye davet ederek, Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ve Spor Bakanı yardımcısı Hamza Yerlikaya’nın kan bağışı kampanyasına destek olunmasını istedi.

Modern Pentatlon Milli Takım Antrenörü Pelit’ten örnek davranış

Türkiye Modern Pentatlon Milli takım Antrenörü Rüstem Pelit spor camiasında başlatılan kan verme seferberliğine destek verdi.
Pelit, spor camiasını kan vermeye davet ederek, Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ve Spor Bakanı yardımcısı Hamza Yerlikaya’nın kan bağışı kampanyasına destek olunmasını istedi. Pelit, "Hem Sporcularımıza hem de sporcu velilerimize örnek olmak istedim. Bu zor zamanlarda birbirimize destek olarak kenetlenmeliyiz. Kızılay’da kan stokları belirli düzeyin altına inmiş bulunmakta. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sağlık Bakanlığı ve Spor Bakanlığımız halkımızın sağlığı için çok ciddi bir şekilde çalışmaktadırlar. Bu çabaları boşa çıkartmamamız lazım. Sosyal mesafeyi koruyarak dikkatli bir şekilde her bireyin hayatını idaam ettirmesi gerekiyor.Bu vesileyle tüm halkımızı kan vermeye davet ediyorum.Evde kal hareketsiz kalma Türkiye" diye konuştu.

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