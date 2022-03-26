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Modern pentatlonda "süper atlet serisi"nin ilki Erciyes Kayak Merkezi'nde yapıldı

26.03.2022 21:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Modern pentatlonda "süper atlet serisi"nin ilki Erciyes Kayak Merkezi'nde yapıldı

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu, "süper atlet serisi"nin ilki lazer atışlı kar koşusunu Kayseri'de gerçekleştirdi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Doqu Home sponsorluğunda organize ettiği ilk "Süper atlet" etkinliği Erciyes Kayak Merkezi'nde modern pentatlonun alt yarış kategorilerinden olan "laser run"ı kar koşusu ile birleştiren ''Laser snow run'' formatında gerçekleştirildi.

Süper atlet etkinliğine, Ankara ve Malatya'dan 4 milli pentatlet, İstanbul'dan bir kadın master ve Antalya’dan bir erkek master sporcunun yanı sıra bölge halkı ve Erciyes Kayak Merkezi ziyaretçilerinden oluşan bine yakın kişi katıldı.

Etkinlikte, yerli ve milli lazer silahı tanıtımının yanı sıra modern pentatlon sporu ve alt yarış kategorilerinden ''laser run'' hakkında bilgi verilirken, kurulan yarış parkuruyla ziyaretçilere "Laser snow run" deneyimi sunuldu.

Etkinliğin ikinci gününde yarın milli sporcular Ayşen Bensu Gül, Belemir Almira Dede, Erhan Ispanakçı ve Furkan Murat'ın da katılımıyla "Laser snow run" yarışı yapılacak.

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