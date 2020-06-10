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Modern sağlık tesisi inşaatı başladı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 10.06.2020 10:51 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde modern sağlık tesisinin inşaat süreci, kesilen kurban ve yapılan dualarla başlatıldı.Düzenlenen törene Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, Dumlupınar İlçe Kaymakamı Muhammed Yılmaz ve ilçe protokolü katıldı.Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ’’15 Nisan da ihalesi yapılan Dumlupınar Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nun inşaat süreci kesilen kurban ve yapılan dualarla başlatıldı.

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde modern sağlık tesisinin inşaat süreci, kesilen kurban ve yapılan dualarla başlatıldı.
Düzenlenen törene Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, Dumlupınar İlçe Kaymakamı Muhammed Yılmaz ve ilçe protokolü katıldı.
Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ’’15 Nisan da ihalesi yapılan Dumlupınar Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nun inşaat süreci kesilen kurban ve yapılan dualarla başlatıldı. 825 metrekare kapalı alana sahip olacak tesiste 2 aile hekimliğinden müteşekkil Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve Toplum Sağlığı Merkezi bulunacak. Dumlupınar Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun 2021 yılı Temmuz ayında tamamlanarak halkın hizmetine sunulması planlanıyor’’ ifadelerini kullandı.

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