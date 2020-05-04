Modernize edilen Samsun-Sivas demir yolu hattında ilk yük treni sefere başladı

SİVAS (AA) - Modernizasyonu tamamlanan Samsun-Sivas demir yolu hattında ilk yük treni seferine başladı.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Samsun-Sivas demir yolu hattı modernizasyonu projesini Kalın İstasyonu'nda inceleyerek, ilk yük treninin sefere başlaması dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

Ayhan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm dünyanın küresel bir salgınla mücadele ettiğini söyledi.

Hayatın devam ettiğini, üretim şartlarının hızlı şekilde işlediğini belirten Ayhan, "İnşallah belki de yakın zamanda bu daha da hızlanacak. Bunun somut göstergelerinden birine birlikte şahit olacağız." dedi.

Ayhan, 2015 yılında bu hattın bakıma alındığını anımsatarak, "Kalın-Samsun hattında 5 yıldır çok hummalı, yoğun bir çalışma yapılmaktadır ve bugün itibarıyla da ticari seferler başlıyor. Bu hattın gerek ticari gerek sosyal anlamda çok büyük kazanımları var. Bu hat hem doğu, güney aksına giden bir hat olması nedeniyle hem de Karadeniz'e bağlantısı nedeniyle çok güçlü işlev görmektedir." diye konuştu.