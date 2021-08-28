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Modüler çelik yapılar, yatırımlarda daha yüksek verim sağlıyor

28.08.2021 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prefabrik modüler yapılar geleneksel inşaata kıyasla çok daha kısa sürelerde tamamlanıyor, bu da yatırımlardan daha yüksek verim alınmasına imkan sunuyor

İSTANBUL (AA) - Prefabrik modüler yapılar, geleneksel inşaata kıyasla çok daha kısa sürelerde tamamlandığı için, yatırımlardan daha yüksek verim alınmasını sağlıyor.

Dorçe Prefabrik'ten yapılan açıklamayla prefabrik modüler çelik yapıların avantajları hakkında bilgi verildi.

Açıklamaya göre, bir iş kurarken bütçe planlaması için maliyetleri öngörmek gerekiyor. Şirket, prefabrik modüler çelik yapılarıyla daha projenin en başında maliyetler öngörüyor ve prefabrik modüler yapılar geleneksel inşaata kıyasla çok daha kısa sürelerde tamamlanıyor.

Bu da yatırımlardan daha yüksek verim alınmasına imkan sunarken, teslim edilen projeler daha erken bir tarihte faaliyetlerine başladığı için daha yüksek yatırım getirisine imkan sunuyor.

Dorçe Prefabrik, ön üretimli çelik modüler yapılarını fabrika ortamında üretip sahaya ayrışık modüller halinde taşıyor.

Bu ayrışık modüllerin montajı alanında uzman ekiplerce sahada hızlı bir şekilde gerçekleştirilirken, şantiye içinden ziyade dışında gerçekleştirilen inşaatın pek çok faydası bulunuyor. En göze çarpan faydalardan biri de modüler inşaatın daha yüksek yatırım getirisi olarak öne çıkıyor.

Geleneksel yöntemlerle inşa edilen bir yapıda, iklim ve çevre koşulların inşaat süresi üzerindeki büyük etkisi bilinirken, sert hava koşulları, bu yapıların teslim tarihini aylarca geciktirebiliyor.

İnşaattaki gecikme aynı zamanda gelirdeki gecikme olarak nitelenirken, modüler inşaat, geleneksel inşaat yöntemleriyle kıyaslandığında önemli ölçüde hızlı yapılıyor.

Yapılan araştırmalar, modüler binaların geleneksel yapılara kıyasla yüzde 50'ye varan oranlarda daha hızlı tamamlandığını gözler önüne seriyor.

- Yapı üzerinde çalışmalar başlamadan önce planlar tamamlanıyor

Dorçe Prefabrik modüler inşaat tasarımcıları ve mimarları, geleneksel yöntemlerin aksine, yapı üzerinde çalışmalar başlamadan önce planlarını tamamlıyor.

Modüler çelik yapıların kullanıldığı projelerde hava koşullarına bağlı fiyat artışı olmuyor, sözleşme imzalandığı andan itibaren maliyetin tam olarak ne olacağı biliniyor.

Dorçe'nin prefabrik çelik modüler yapıları belirli iş saatlerinde faaliyet gösteren üretim tesisinde çok sıkı kalite kontrol ve İSG prosedürleri altında üretildiği için, iş kazaları ve ilgili maliyet riski önemli ölçüde azalıyor.

- Tasiast İşçi Yaşam Kasabası Projesi 10 milyon adam/saat kazasızlık ödülüne layık görüldü

Verilen bilgiye göre bu çerçevede Moritanya Tasiast bölgesindeki 8 bin 400 kişilik Tasiast İşçi Yaşam Kasabası Projesi programına uygun ve sorunsuz olarak tamamlandı.

Proje kapsamında, bölge ve iklimin zorlu çalışma koşullarına rağmen, sağlamış olduğu çalışma düzen ve disiplini ile 10 milyon adam/saat kazasızlık ödülüne layık görüldü.

Geleneksel yöntemlerle inşa edilmiş yapılarda, insani hataların bir sonucu olarak inşaat atıklarından söz edilebilirken, Dorçe Prefarik’in üretim tesisinde bu israfın da büyük oranda önüne geçiliyor.

Bu kapsamda Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dabi'de Dorçe Prefabrik tarafından tasarım, mühendislik, alt yapı ve üst yapı dahil anahtar teslim tamamlanan 26 bin kişilik işçi yerleşim kenti, prefabrik modüler ve ön üretimli ağır çelik yapı sistemi kullanılarak inşa edildi.

Projenin sözleşme modeli 40 yıl süreli Yap-İşlet-Devret (BOT) modeli olarak açıklanırken, geleneksel yapı sistemleriyle yaklaşık 4 yıllık bir inşaat süresi öngörülen proje, modüler çelik yapı sistemiyle 290 gün gibi kısa bir sürede tamamlandı.

Bu sayede işverene inşaat süresinde 3 yıllık bir süre kazandırılarak, işletme sözleşme süresine dahil edildi.

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