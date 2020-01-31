Mogan Gölü’ne yeni düzenleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İller Bankası ve Gölbaşı Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilecek olan Mogan Gölü 1. Etap Kıyı Bandı Rehabilitasyon ve Rekreasyon Alanı Çevre Düzenlemesi projesi start aldı.

Projeyle birlikte, Gölbaşı Atatürk Sahil Parkı’ndan Vilayetler evine kadar yapılacak olan kıyı düzenlemesi kapsamında, doğal güzellik korunarak, yürüyüş, bisiklet, koşu yolları, iskeleler, oturma dinlenme birimleri, çocuk oyun alanları yapılarak yeni bir rekreasyon alanı oluşturulacak.

Mogan Gölü’nün etrafındaki alanların düzenlenmesine ilişki projenin başlangıcı için Vilayetler Evi önünde düzenlenen törende konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, projeye ilişkin detaylar verirken “Gölbaşı 3-4 yıl sonra çok daha farklı bir ilçe olacak” dedi.

Başta Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum olmak üzere, İller Bankası Genel Müdürü Sayın Yusuf Büyük’e ve bu projede emeği geçen herkese Gölbaşı adına teşekkür eden Şimşek, “Projeyle birlikte Mogan Gölü’nün kıyı şeridinde yürüyüş yolları, bisiklet yolları ve koşu yolları olacak.

Projelerin tamamlanmasıyla birlikte Mogan Gölü’nden Millet Bahçesi’ne, Millet Bahçesi’nden Eymir Gölü’ne, Eymir Gölü’nden Kanal Ankara projesine bağlanacak” diye konuştu.

Mogan Gölü kıyısında gerçekleşecek olan proje ile Başkent Ankara’nın prestij bir rekreasyon alanına daha kavuşacağını söyleyen Başkan Şimşek, yapılacak olan projelerle birlikte Gölbaşı’nın tercih edilen bir ilçe haline geleceğini de sözlerine ekledi.

Törende birer konuşma yapan Ak Parti İlçe Başkanı Selim Akceylan ve Gölbaşı eski Belediye Başkanı Mümtaz Sarıtaş da, projenin Gölbaşı’nın ve Mogan’ın çehresini değiştireceğini ifade ederek emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Mogan Gölü kıyısında gerçekleştirilecek 1. Etap rekreasyon ve rehabilite projesi içerisinde 1815 metre bisiklet, yürüyüş ve koşu yolu, balıkçı ve seyir iskeleleri, bisiklet parkları, oturma bankları, 7/24 izlenebilen kamera sistemleri, oyun alanları, estetik su çeşmeleri, engelli çocuk oyun alanı ve engelliler için şarj istasyonları olacak.

Mogan Gölü 1.Etap Kıyı Bandı Rehabilitasyon ve Rekreasyon Alanı Çevre Düzenlemesi ‘nin 1. etabı Atatürk Sahil Parkı’ndan başlayıp Vilayetler evine 2,5 kilometre uzunluğuna sahip bir alanda uygulanacak.

Yapılan konuşmaların ardından dualar eşiliğinde kurban kesiminin ardından projenin yapımına başlandı. Törene Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Ak Parti İlçe Başkanı Selim Akceylan, MHP İlçe Başkanı Serdar Tekin, Gölbaşı eski Belediye Başkanı Mümtaz Sarıtaş, yüklenici firma yetkilileri, büyükşehir ve ilçe belediye meclis üyelerinin yanı sıra birim müdürleri de katıldı.



