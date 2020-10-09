Moğolistan Ankara Büyükelçisinden Atatürk Üniversitesine ziyaret

Moğolistan’ın Ankara Büyükelçisi Bold Radvan, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı ziyaret etti.

Erzurum’da bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükelçi Radvan, iki ülke arasındaki ilişkilerde son 20 yılda önemli gelişmeler kaydedildiğine dikkat çekerek, özellikle eğitim ve ticari ilişkilerle oluşan bağın bu süreçte daha da güçlendiğini söyledi. Uluslararası alanda Türkiye gibi hızlı gelişen büyük bir ülkenin, Moğolistan gibi hızlı gelişen küçük bir ülke ile iş birliği yapmasının oldukça etkili olduğunu vurgulayan Büyükelçi Radvan, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin yüksek olduğunu, son 20 yılda 2 binin üzerinde Moğolistanlı öğrencinin Türkiye’de eğitim görerek mezun olduğunu ve sonrasında ülkesine geri dönerek devlet kademelerinde çalışmaya başladığını ifade etti.

Türkiye’nin, dost ve kardeş ülkelerin akademik ve ekonomik beklentilerini karşılayabilecek güçte olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bu kapsamda Atatürk Üniversitesi olarak ikili ilişkilere önem verdiklerini, iç ve dış paydaşlar ile sürekli olarak iş birliği görüşmeleri gerçekleştirerek çeşitli alanlarda protokoller imzalandığını söyledi.

Uluslararası öğrenci açısından zengin bir üniversite olduklarını aktaran Rektör Çomaklı, Dünya çapında pek çok ülke ve üniversite ile ikili iş birliği anlaşmaları ve çeşitli değişim programları aracılığıyla ilişkiler kurulduğunu belirterek: “Uluslararası platformda daha etkin olabilmek adına yabancı dilin ve yabancı dilde eğitimin öneminin farkındayız. Alanında öncü birçok üniversite ve kurumlarla iş birliği yaparak, üniversiteler arasında akademisyen ve öğrenci değişim programlarını etkin bir şekilde kullanıyoruz. Bu doğrultuda, ziyaretiyle aradaki iletişimin bağının gelişmesine katkı sunan ve benzer görüşmelerin yapılmasına vesile olan Moğolistan’ın Ankara Büyükelçisi Bold Radvan’a ziyaretinden dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

