Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 8 Şubat Cumartesi günü düzenlenecek Moğollar konseri ileri bir tarihe ertelendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi üst üste gelen acı haberlerin ardından 8 Şubat Cumartesi günü düzenlenecek olan Moğollar Konserini ileri bir tarihe erteleme kararı aldı. Van Başkale’de meydana gelen çığ felaketinde 38 vatandaşın yaşamını yitirmesi, İstanbul’da meydana gelen uçak kazasında ise 3 kişinin hayatını kaybetmesinin derin bir acıya neden olduğu ifade edilerek, Anadolu Rock Ustaları Anısına 8 Şubat Cumartesi günü Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan Moğollar Konseri ileri bir tarihe ertelendi.

