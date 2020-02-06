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Moğollar konseri ileri bir tarihe ertelendi

ANTALYA HABERLERİ  | 06.02.2020 13:16 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 8 Şubat Cumartesi günü düzenlenecek Moğollar konseri ileri bir tarihe ertelendi.Antalya Büyükşehir Belediyesi üst üste gelen acı haberlerin ardından 8 Şubat Cumartesi günü düzenlenecek olan Moğollar Konserini ileri bir tarihe erteleme kararı aldı.

Moğollar konseri ileri bir tarihe ertelendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 8 Şubat Cumartesi günü düzenlenecek Moğollar konseri ileri bir tarihe ertelendi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi üst üste gelen acı haberlerin ardından 8 Şubat Cumartesi günü düzenlenecek olan Moğollar Konserini ileri bir tarihe erteleme kararı aldı. Van Başkale’de meydana gelen çığ felaketinde 38 vatandaşın yaşamını yitirmesi, İstanbul’da meydana gelen uçak kazasında ise 3 kişinin hayatını kaybetmesinin derin bir acıya neden olduğu ifade edilerek, Anadolu Rock Ustaları Anısına 8 Şubat Cumartesi günü Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan Moğollar Konseri ileri bir tarihe ertelendi.

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İmsak
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Sabah
07:49
Öğle
13:16
İkindi
16:08
Akşam
18:34
Yatsı
19:50

Antalya Nöbetçi Eczaneler 6 Şubat Perşembe

Batuhan Eczanesi
Muratpasa
Bilgehan Eczanesi
Muratpasa
Cihan Dinç Eczanesi
Muratpasa
Kerem Eczanesi
Muratpasa
Türker Eczanesi
Muratpasa
Yeni Tuba Eczanesi
Muratpasa
Anadolu Eczanesi
Kepez
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