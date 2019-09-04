SPOR

Mohamed Elneny, Beşiktaş ile ilk antrenmanına çıktı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 04.09.2019 22:35 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda Gazişehir Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başlarken, yeni transferlerden Mohamed Elneny takımla ilk idmanını gerçekleştirdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5’e 2 çalışması, minik kale maç ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. İdman yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ile sona erdi.

ELNENY İLK İDMANINA ÇIKTI

Antrenmana milli takımlarda olan oyuncular ile tedavilerine devam edilen; Burak Yılmaz, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup ve izinli olan Abdoulay Diaby katılmadı. Mohamed Elneny takımla ilk antrenmanına çıktı.

Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep FK maçı hazırlıklarına yarın saat 10.30 ve 18.30’da basına kapalı yapacağı antrenmanlarla devam edecek. (İHA)

BTC’nin İşlem Hacmi DüşüyorBTC’nin İşlem Hacmi Düşüyor
Beşiktaş'ın UEFA listesi belli olduBeşiktaş'ın UEFA listesi belli oldu
Fikret Orman'dan çarpıcı açıklamalarFikret Orman'dan çarpıcı açıklamalar
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş elneny

En Çok Okunan Haberler

Dev banka, faiz oranını tekrar düşürdü

Dev banka, faiz oranını tekrar düşürdü

Sen Anlat Karadeniz'in başrolü bikinili pozlarıyla Instagram'ı salladı

Sen Anlat Karadeniz'in başrolü bikinili pozlarıyla Instagram'ı salladı

G.Saray'da 6 futbolcu liste dışında kaldı!

G.Saray'da 6 futbolcu liste dışında kaldı!

Anderlecht'ten yaylım ateşi! 'Diagne Club Brugge'e giderek...'

Anderlecht'ten yaylım ateşi! 'Diagne Club Brugge'e giderek...'

Kolarov imzayı attı! Flaş iddia

Kolarov imzayı attı! Flaş iddia

Şampiyon güreşçi Tevfik Kış vefat etti

Şampiyon güreşçi Tevfik Kış vefat etti

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da!

Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Beşiktaş stoperini buldu! 3 yıllık anlaşma...

Beşiktaş stoperini buldu! 3 yıllık anlaşma...

Skrtel sürprizi! Açıklama geldi

Skrtel sürprizi! Açıklama geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mohamed Elneny, Beşiktaş ile ilk antrenmanına çıktı

Mohamed Elneny, Beşiktaş ile ilk antrenmanına çıktı

Beşiktaş'ın UEFA listesi belli oldu

Beşiktaş'ın UEFA listesi belli oldu

Fikret Orman'dan şampiyonluk, Aboubakar, Quaresma ve hakem açıklaması

Fikret Orman'dan çarpıcı açıklamalar

Beşiktaş'tan 6 oyuncuya veda mesajı

6 oyuncuya veda mesajı

Beşiktaş, Abdoulay Diaby transferini açıkladı

Beşiktaş transferi açıkladı

Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması

Beşiktaş'tan Oğuzhan açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.