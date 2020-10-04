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Molada kaçırdığı otobüse yetişmek isteyen yolcu hayatını kaybetti

KASTAMONU HABERLERİ  | 04.10.2020 09:45 | Son Güncelleme

Molada kaçırdığı otobüse yetişmek isteyen yolcu hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, mola sırasında kaçırdığı otobüse yetişmek için kara yoluna çıkan yolcu, seyir halindeki araçların çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Şeref Oruçgüney yönetimindeki 34 STT 96 plakalı yolcu otobüsü, ilçenin Yazıçam mevkisindeki tesiste mola verdi. Yolculardan Talha İğneci (15), molanın ardından hareket eden otobüsün arkasından koşmaya başladı.

Tesisten uluslararası D-100 kara yoluna çıkan otobüs, kalan yolcuyu fark edip, yol kenarına park etti. Yola çıkan İğneci'ye, Murat Altay yönetimindeki 34 ANJ 539 plakalı minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola düşen İğneci'ye seyir halindeki araçlar da çarptı.

Talha İğneci olay yerinde hayatını kaybetti. İğneci'nin son anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan uluslararası D-100 kara yolunun İstanbul-Samsun önlem alan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Tosya Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, trafik akışının tek şeritten ilerlemesini sağladı.

Talha İğneci’nin cesedi, Tosya Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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