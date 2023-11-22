Molada unuttuğu ceketinden kredi kartları çalındı

Olay, Nazilli ilçesi Arslanlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs benzin istasyonunun mola alanında ceketini unuttu. Fark edip geri dönen vatandaş benzinlikten ceketini teslim alırken, yaptığı kontrolde ceketinde kredi kartları ve ehliyetinin olmadığını fark etti. Vatandaş, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kartlarının çalındığı beyanı ile durumu ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan kamera incelemesi ve detaylı araştırma sonucu hırsızlık olayının A.T. isimli şüpheli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Yapılan çalışma sonucu şüpheli şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınırken, hakkında adli işlem başlatıldı.

