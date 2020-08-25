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  4. Moldova Milli Takım Teknik Direktörü Engin Fırat’tan, Başkan Gökhan Yüksel’e forma jesti

Moldova Milli Takım Teknik Direktörü Engin Fırat’tan, Başkan Gökhan Yüksel’e forma jesti

İSTANBUL HABERLERİ  | 25.08.2020 10:47 | Son Güncelleme

Moldova Milli Takım Teknik Direktörü ve aynı zamanda Kartal eski belediye başkanlarından Mehmet Ali Büklü’nün yeğeni olan Engin Fırat, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e adının yazılı olduğu bir forma hediye etti.Pandemi nedeniyle hediyesini bizzat takdim edemeyen Moldova Milli Takım Teknik Direktörü Engin Fırat’ın gönderdiği "Gökhan Yüksel" yazılı Moldova formasını Başkan Yüksel’e, Kartal Belediyesi Basın Yayın Müdürü Hüseyin Güler takdim etti.

Moldova Milli Takım Teknik Direktörü Engin Fırat’tan, Başkan Gökhan Yüksel’e forma jesti

Moldova Milli Takım Teknik Direktörü ve aynı zamanda Kartal eski belediye başkanlarından Mehmet Ali Büklü’nün yeğeni olan Engin Fırat, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e adının yazılı olduğu bir forma hediye etti.
Pandemi nedeniyle hediyesini bizzat takdim edemeyen Moldova Milli Takım Teknik Direktörü Engin Fırat’ın gönderdiği "Gökhan Yüksel" yazılı Moldova formasını Başkan Yüksel’e, Kartal Belediyesi Basın Yayın Müdürü Hüseyin Güler takdim etti. Hediyeden duyduğu memnuniyeti dile getiren Gökhan Yüksel, Fırat’a anlamlı jestinden dolayı teşekkürlerini sundu.
2019’dan beri Moldova Milli Takım Teknik Direktörü olarak görev yapan 50 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı, geçmiş yıllarda Türkiye liglerinde ve İran’da çeşitli görevlerde bulundu. Fırat, 2002-2003 sezonunda da Fenerbahçe’de, Werner Lorant’ın yardımcısı olarak görev yaptı.

Moldova Milli Takım Teknik Direktörü Engin Fırat’tan, Başkan Gökhan Yüksel’e forma jesti

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