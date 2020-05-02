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Moldova’dan Türkiye’ye getirilen Türk vatandaşlar barındıkları yurtlardan memnun

BAYBURT HABERLERİ  | 02.05.2020 12:20 | Son Güncelleme

Moldova’dan yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye’ye getirilerek Bayburt’ta yurda yerleştirilen Türk vatandaşları, gösterilen ilgiden memnun.Moldova’dan yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye’ye getirilerek Bayburt’ta yurda yerleştirilen vatandaşlar, memnuniyetlerini belirterek yetkililere teşekkür etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye kapsamında Moldova’dan Türkiye getirilerek, Bayburt’ta Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Sultan Fahriye Kız Yurdu’nda karantinaya alınan Abdullah isimli üniversite öğrencisi, “23 Nisan tarihinde Dışişleri Bakanlığımızın tahliye uçağıyla Türkiye’ye dönüş yaptık.

Moldova’dan Türkiye’ye getirilen Türk vatandaşlar barındıkları yurtlardan memnun

Moldova’dan yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye’ye getirilerek Bayburt’ta yurda yerleştirilen Türk vatandaşları, gösterilen ilgiden memnun.
Moldova’dan yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye’ye getirilerek Bayburt’ta yurda yerleştirilen vatandaşlar, memnuniyetlerini belirterek yetkililere teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye kapsamında Moldova’dan Türkiye getirilerek, Bayburt’ta Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Sultan Fahriye Kız Yurdu’nda karantinaya alınan Abdullah isimli üniversite öğrencisi, “23 Nisan tarihinde Dışişleri Bakanlığımızın tahliye uçağıyla Türkiye’ye dönüş yaptık. 1 haftadır Bayburt’ta karantinada yurtta misafir ediliyoruz. Yapılan hizmetlerden çok memnunuz. Ramazan’a denk gelmesi sebebiyle sahurluğumuzu, iftarlığımızı odamıza kadar getiriyorlar. Gereken bütün özveriyi bize gösteriyorlar. Teşekkür ederiz” dedi.

Moldova’dan Türkiye’ye getirilen Türk vatandaşlar barındıkları yurtlardan memnun

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