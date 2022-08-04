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  4. Moliere'in "Cimri"si AKM'de izleyiciyle buluştu

Moliere'in "Cimri"si AKM'de izleyiciyle buluştu

04.08.2022 22:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Moliere'in "Cimri"si AKM'de izleyiciyle buluştu

Moliere'in "Cimri"si AKM'de izleyiciyle buluştu

İSTANBUL (AA) - Fransız oyun yazarı Moliere'in unutulmaz eseri "Cimri", Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sahnelendi.

Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncularının sahneye koyduğu eser, Işıl Kasapoğlu rejisörlüğünde İstanbullu sanatseverlerle buluştu.

Sabahattin Eyüboğlu'nun Türkçeye kazandırdığı eser, Paris'in burjuva kesiminin çılgınlık düzeyindeki para tutkusunu alaya alıyor. Eserde, "Harpagon" karakterini ise Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt canlandırdı.

Oyunun dekor tasarımını Hakan Dündar, kostüm tasarımını Funda Karasaç, müziklerini Kemal Günüç, ışık tasarımını ise Osman Uzgören hazırladı.

İki perdeden oluşan yaklaşık 2 saatlik "Cimri" oyunu, 5 Ağustos Cuma ve 6 Ağustos Cumartesi tarihlerinde de Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncuları tarafından sahneye konacak.

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