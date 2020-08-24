Mollakasım yolu asfalta kavuşuyor

Van Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılı hizmet takviminde yer alan Mollakasım Mahallesi’nin 2,5 kilometrelik yolu asfaltladı.

Van Büyükşehir Belediyesi 13 ilçede yol çalışmalarını sürdürürken, 2020 yılı asfalt programında bulunan Tuşba, Gürpınar, Gevaş, Çaldıran ve Bahçesaray ilçelerindeki mahalle yolları tek tek asfaltlanıyor. Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca asfalt sezonu birlikte başlatılan çalışmalarda Gürpınar ilçesi Ortaköy ve Hasankoç mezra yolları asfaltlanırken, Erciş ilçesi Oyalı Mahallesi, Gevaş ilçesi İnköy Mahallesi, Çaldıran ilçesi Yeniyaka, Zülfübudak, Güngören, Çubuklu, Üçgözler mahalleri ile Bahçesaray ilçesi Çiçekli, Doğanyayla ve Ünlüce mahalle yollarını da asfaltlayacak. Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi yolunda başlatılan dolgu ve reglaj çalışmalarının ardından başlatılan sıcak asfalt çalışması devam ediyor.

Çalışmalardan dolayı Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’e teşekkür eden mahalle muhtarı Sabahattin Karatekin, “Bizlerin talepleri doğrultusunda bu yılki asfalt programına alınan Mollakasım mahalle yolumuza çok kaliteli bir asfalt dökülüyor. Mahalle yolumuzu yıllarca idare edecek olan bu çalışmada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Bugün sabah saatlerinde başlayan asfalt çalışmasının birkaç içerisinde tamamlanması planlanıyor.



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