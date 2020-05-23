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Monaco'dan Galatasaray'a Onyekuru için kötü haber!

GALATASARAY HABERLERİ  | 23.05.2020 16:50 | Son Güncelleme

Galatasaray, ligin ikinci yarısında Monaco'dan kiralık olarak transfer ettiği Onyekuru'yu sezon sonunda kadroda tutacak mı? Bir kez daha kiralık olarak transfer edecek mi? İşte detaylar...

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco, devre arasında Galatasaray'a kiraladığı Henry Onyekuru'yu satma kararı aldı.

TRT Spor'un haberine göre; Fransa ekibi yeniden yapılanma kararı aldı. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Monaco, 30 futbolcuyu elden çıkaracak. Böylece Galatasaray'ın Onyekuru'yu kiralama ihtimali ortadan kalktı.

ONYEKURU'NUN BONSERVİSİ NE KADAR?

Monaco, Nijeryalı hücum oyuncusu Onyekuru için 8 milyon Euro bonservis talep edecek.

50 MİLYON EURO BEKLİYOR

Monaco Başkan Yardımcısı Oleg Petrov, aralarında Fabregas, Slimani, Onyekuru ve Ben Yedder'in de bulunduğu futbolcu satışından 50 milyon Euro gelir beklediklerini söyledi.

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