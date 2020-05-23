Monaco'dan Galatasaray'a Onyekuru için kötü haber!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco, devre arasında Galatasaray'a kiraladığı Henry Onyekuru'yu satma kararı aldı.
TRT Spor'un haberine göre; Fransa ekibi yeniden yapılanma kararı aldı. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Monaco, 30 futbolcuyu elden çıkaracak. Böylece Galatasaray'ın Onyekuru'yu kiralama ihtimali ortadan kalktı.
Monaco, Nijeryalı hücum oyuncusu Onyekuru için 8 milyon Euro bonservis talep edecek.
Monaco Başkan Yardımcısı Oleg Petrov, aralarında Fabregas, Slimani, Onyekuru ve Ben Yedder'in de bulunduğu futbolcu satışından 50 milyon Euro gelir beklediklerini söyledi.
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