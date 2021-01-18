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Monta gizlenen krem kutusundan uyuşturucu çıktı

18.01.2021 17:25 | Son Güncelleme:
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Monta gizlenen krem kutusundan uyuşturucu çıktı

Adıyaman’da, monta gizlenen krem kutusunda uyuşturucu maddesi ele geçirilen şahıs gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Gölbaşı karayolu 15.

Adıyaman’da, monta gizlenen krem kutusunda uyuşturucu maddesi ele geçirilen şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Gölbaşı karayolu 15. Kilometrede uygulama yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu. E.G., isimli şahsın içerisinde bulunduğu otomobil didik didik arandı. Yapılan aramalarda şahsın montunda bulunan marka yazısının altına gizlenen krem kutusunda 2 gram bonzai maddesi ile bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şahıs polis ekiplerince gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Monta gizlenen krem kutusundan uyuşturucu çıktı

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