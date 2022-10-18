Monte Carlo Balesi, "Romeo ve Juliet"le Zorlu PSM'de sanatseverlerle buluşacak

İSTANBUL (AA) - William Shakespeare'in unutulmaz eseri "Romeo ve Juliet", Monte Carlo Balesi tarafından 3 ve 4 Şubat 2023'te Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) sahnelenecek.

Zorlu PSM'den yapılan açıklamaya göre, kökleri 1909 yılında atılan ve Ballets Russes Topluluğu'na dayanan, klasik balenin dünya çapındaki en iyi temsilcilerinden biri olarak nitelendirilen Monte Carlo Balesi bu eserle ikinci kez İstanbul'da sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Yönetmen ve koreograf Jean-Christophe Maillot'un yeniden yorumladığı eserde, 50 dansçı sahne alacak.

Repertuvarında 40'a yakın bale koreografisi yer alan Monte Carlo Balesi, Maillot'nun öncülüğünde 20 yılı aşkın süredir "Vers un Pays Sage", "Romeo et Juliette", "Cendrillon", "La Belle" ve "Le Songe", "Altro Canto", "Faust" ve "LAC" gösterilerini sahneledi.

Topluluk daha önce 2017'de "Göl" eseriyle Zorlu PSM'de izleyicilerle buluşmuştu.

