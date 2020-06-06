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Montessori Çocuk Akademisi’nden ‘Okula Yeniden Merhaba’ partisi

AYDIN HABERLERİ  | 06.06.2020 14:38 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz hafta Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıklamasıyla açılan Başak Montessori Çocuk Akademisi, kaldığı yerden devam eden eğitim-öğretiminin yanı sıra, sosyal ve kültürel etkinliklerine de başladı.Bakanlığın yaptığı açıklama gereğince, dezenfekte işlemleri, maske temini, hijyen kuralları, oturma düzeni, sosyal mesafe kuralları gibi konularda alınan tedbirler ve eğitim binasının çeşitli yerlerine asılan yönlendirme görselleri ile eğitim-öğretime hazır hale getirilen Montessori Çocuk akademisi kapılarını yeniden öğrencilerine açtı.1 Hazirandan bu yana okullarına ve öğretmenlerine yeniden kavuşmanın sevincini yaşayan minik öğrenciler haftayı sınıf ve branş öğretmenleri ile birlikte kaldıkları yerden devam ederek geçirdiler.

Geçtiğimiz hafta Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıklamasıyla açılan Başak Montessori Çocuk Akademisi, kaldığı yerden devam eden eğitim-öğretiminin yanı sıra, sosyal ve kültürel etkinliklerine de başladı.
Bakanlığın yaptığı açıklama gereğince, dezenfekte işlemleri, maske temini, hijyen kuralları, oturma düzeni, sosyal mesafe kuralları gibi konularda alınan tedbirler ve eğitim binasının çeşitli yerlerine asılan yönlendirme görselleri ile eğitim-öğretime hazır hale getirilen Montessori Çocuk akademisi kapılarını yeniden öğrencilerine açtı.
1 Hazirandan bu yana okullarına ve öğretmenlerine yeniden kavuşmanın sevincini yaşayan minik öğrenciler haftayı sınıf ve branş öğretmenleri ile birlikte kaldıkları yerden devam ederek geçirdiler. Ders etkinliklerini öğretmenleri ile birlikte sınıflarında ve akademi bahçesinde yaparak haftayı tamamlayan öğrencilere 5 Haziran Cuma günü “Okula Yeniden Merhaba” partisi düzenlendi. Öğretmenlerin, öğrencilerin, okul sağlık biriminin ve yardımcı personelin maske kullanımı-sosyal mesafe kurallarını dikkate aldığı partide pasta kesiminin ardından müzik eşliğinde bahçe oyunlarını oynayan ve zorlu parkurlarda yarışan öğrenciler doyasıya eğlendiler.
Haziran ayı boyunca eğitime devam edecek olan Montessori Çocuk Akademisi’nde eğitim faaliyetlerinin yanı sıra sosyal-kültürel etkinliklere de yer verilecek. Okula gelemeyen öğrenciler için ise dijital ortamda eğitim olanakları sağlanmaya ve öğrenciler yakından takip edilmeye devam edilecek.

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