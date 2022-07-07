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Mor renk tutkunu çift lavanta bahçesinde huzur buldu

07.07.2022 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un stresinden uzaklaşmak için Tekirdağ'a yerleşen Yarapsan çifti, burada oluşturdukları lavanta tarlasında hem gelir elde ediyor hem de hayal ettikleri sakin bir yaşam sürüyor - Burçin Yarapsan: - "Moru çok seven, lavantanın kokusuna bayılan bir insanım. Lavanta ekip deneyelim dedik. Üç yıl önce ektik, lavanta tarlasında huzuru bulduk"

TEKİRDAĞ (AA) - FIRAT ÇAKIR - İstanbul'da reklamcılık sektöründe çalışırken kentin stresinden bunalan Burçin ve Mert Yarapsan çifti, yerleştikleri Tekirdağ'da oluşturdukları lavanta bahçesinde hem gelir elde ediyor hem de huzurlu bir hayat sürüyor.

İstanbul'da yaşayan Yarapsan çifti, kentin stresinden ve yoğun iş temposundan bunalınca yeni bir arayışa girdi.

Yaptıkları araştırmaların ardından Mert Yarapsan'ın ailesinin de yaşadığı Tekirdağ'a yerleşmeye karar veren çift, iş olarak da lavanta üretimini seçti.

Tekirdağ'da 3 yıl önce yaklaşık 15 dönümlük alanda lavanta tarlası oluşturan çift, bu üründen elde ettikleri yağı satıyor. Çift ayrıca, lavanta bahçesinde sundukları çeşitli konseptler ile il içinden ve dışından gelen misafirlerini ağırlıyor.

- "Lavanta tarlasında huzuru bulduk"

38 yaşındaki Burçin Yarapsan, AA muhabirine, özellikle Kovid-19 süreci ve sonrasında İstanbul'da bunaldıklarını söyledi.

Reklamcılık sektöründe eşiyle yoğun mesai harcadıkları ve yoğun stres yaşadıkları için kentten ayrılmaya karar verdiklerini belirten Yarapsan, "İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Eşim sayesinde Tekirdağ ile tanıştım. Eşimin ailesi Tekirdağ’da çiftçilik yapıyor. Uluslararası ajanslarda 15 yıl reklam sektöründe çalıştım. İstanbul çok kalabalık ve karmaşık olmaya başladı." dedi.

Yarapsan, İstanbul'da yaşadığı süreçte "aroma terapi" ile ilgilendiğini anlattı.

Lavanta yağını da evde iyi bir uyku ve sakinleşmek için kullandığını ifade eden Yarapsan, şöyle konuştu:

"Eşimle konuştuk. Gelecek planlarımızda Tekirdağ'a yerleşmek var ise değişik bir şeyler yapmak istedik. Lavanta yağı aklımıza geldi. Moru çok seven, lavantanın kokusuna bayılan bir insanım. Lavanta ekip deneyelim dedik. Üç yıl önce ektik, lavanta tarlasında huzuru bulduk. Stres yok ve sakin. Doğanın içerisinde olmak bize çok iyi geldi. Lavantanın uçucu yağını çıkarmak öncelikli planımızdı. Daha sonra bir marka oluşturduk. Satışını sağladık. Geçen yıl itibarıyla bahçemize ziyaretçi almaya başladık. İnsanlar buraya gelip fotoğraf çektiriyor."

Yarapsan, rüzgarın da etkisiyle lavantanın güzel kokusuyla güne başladıklarını dile getirdi.

Lavanta bahçesinde zamanın nasıl geçtiğini anlamadığını vurgulayan Yarapsan, "Sabah gözümüzü açıyoruz ve bahçeye geliyoruz. Bahçenin bakıma ihtiyacı var. Sabah gelir gelmez yabani ot temizliği yapıyoruz." diye konuştu.

- İki yaşındaki oğullarını lavanta bahçesinde büyütüyorlar

Mert Yarapsan ise bakımı kolay ve getirisi yüksek olduğu için lavantayı tercih ettiklerini aktardı.

Lavantanın son derece kıymetli bir bitki olduğuna dikkati çeken Yarapsan, "Eşim tıbbi aromatik bitkilerle ilgileniyor. Bunların eğitimlerini aldı. Ben işin tarımsal kısmına bakıyorum. Toprak işlemesi ve bitkilerle ilgili işleri ben üstleniyorum." dedi.

Yarapsan, lavantanın hem turizm hem de ilaç sanayi için önemli bir ürün olduğunun altını çizdi.

İstanbul'daki yorucu hayatı bırakıp Tekirdağ'da huzurlu bir hayatı seçtiklerini anlatan Yarapsan, şunları ifade etti:

"Kendi topraklarımızdayız. İstanbul'un stresinden uzaklaştık. Tekirdağ sakin bir yer. İstanbul'a yakın olması da büyük bir avantaj. Çocuğumuzu burada yetiştiriyoruz. 2 yaşında oğlumuz var. Onun burada toprakta büyümesi bizim için çok büyük avantaj. Yılın belli bir döneminde insanları bu mor güzelliğe çekmeyi hedefledik. Bunu da başarıyoruz. Fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Hazırladığımız konsept sayesinde vatandaşlar burada güzel vakit geçirebiliyor."

Yarapsan çifti, ürettikleri lavanta yağını internet üzerinden, lavanta aromalı gazoz, limonata ve keki de ziyaretçileri için tarlada satışa sunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Tekirdağ lavanta bahçesi

Tekirdağ Namaz Vakitleri 7 Temmuz Perşembe

İmsak
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Sabah
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