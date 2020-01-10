Moripek’ten Başkan Şahin’e ziyaret

Belediye İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ahmet Recep Moripek, Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin’i ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin konuğuna teşekkür etti. Burada kısa bir konuşma yapan Şahin, "Osmaneli Belediyesinde çalışan işçi kardeşlerimizin bağlı olduğu sendika Başkanı Ahmet Recep Moripek ile çalışanlarımızla ilgili konuları değerlendirdik. Çalışanlarımız belediyemizin en değerli varlıklarıdır. Ziyaretleri dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

