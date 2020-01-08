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  4. Motokros şampiyonu, çeyrek altın ile ödüllendirildi

Motokros şampiyonu, çeyrek altın ile ödüllendirildi

ANTALYA HABERLERİ  | 08.01.2020 16:47 | Son Güncelleme

Kumluca Belediyesi Sporcusu ve 2019 yılı Türkiye Motokros Şampiyonası MX-2 sınıfı şampiyonu Mustafa Çetin, Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu tarafından altın ile ödüllendirildi.Köleoğlu, Mustafa Çetin’in Motokros MX-2 sınıfında Türkiye Şampiyonu olması, Kumluca ismini Türkiye ve Avrupa’ya duyurarak gösterdiği başarısından dolayı tebrik ederek, çeyrek altın ile ödüllendirdi.Mustafa Çetin ise, ‘‘Kumlucalı büyük ailemiz, siz Mustafa’lara güvenin başarıların devamı gelecek’’ dedi.

Motokros şampiyonu, çeyrek altın ile ödüllendirildi

Kumluca Belediyesi Sporcusu ve 2019 yılı Türkiye Motokros Şampiyonası MX-2 sınıfı şampiyonu Mustafa Çetin, Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu tarafından altın ile ödüllendirildi.
Köleoğlu, Mustafa Çetin’in Motokros MX-2 sınıfında Türkiye Şampiyonu olması, Kumluca ismini Türkiye ve Avrupa’ya duyurarak gösterdiği başarısından dolayı tebrik ederek, çeyrek altın ile ödüllendirdi.
Mustafa Çetin ise, ‘‘Kumlucalı büyük ailemiz, siz Mustafa’lara güvenin başarıların devamı gelecek’’ dedi.

Motokros şampiyonu, çeyrek altın ile ödüllendirildi

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