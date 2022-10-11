YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Motor sporlarında 2022 Türkiye Pist Şampiyonası İzmir'de sona erecek

Motor sporlarında 2022 Türkiye Pist Şampiyonası İzmir'de sona erecek

11.10.2022 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Motor sporlarında 2022 Türkiye Pist Şampiyonası İzmir'de sona erecek

İZMİR (AA) - Motor sporlarında 2022 Türkiye Bitci Pist Şampiyonası'nın son ayağı ile Yamaha ve ANLAS’ın destekleriyle düzenlenen Kadınlar Kupası’nın final ayağı, hafta sonu İzmir'de düzenlenecek.

İzmir Ülkü Park Pisti’nde gerçekleştirilecek Türkiye Bitci Pist Şampiyonası’nın son ayak yarışlarında TMFGP, 1000 cc (A-B-C), 600 cc (A-B-C), SS300 ve 125 SP'de mücadeleler yaşanacak.

İlk gün serbest ve sıralama antrenmanlarının yapılacağı organizasyonda, 16 Ekim Pazar günü Türkiye şampiyonları belli olacak.

Yamaha Motor Türkiye, ANLAS ve TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu iş birliğinde organize edilen R25 Kadınlar Kupası’nın son yarışı da İzmir’de yapılacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir'de araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 3 zanlı tutuklandıİzmir'de araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 3 zanlı tutuklandı
Aksaray'da çatıdan düşen yaşlı adam hayatını kaybettiAksaray'da çatıdan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Kadir Gecesi sosyal medyada paylaşılan alkollü ortam fotoğrafına ilişkin davada kararKadir Gecesi sosyal medyada paylaşılan alkollü ortam fotoğrafına ilişkin davada karar
Anahtar Kelimeler:
Motor Sporları

İzmir Namaz Vakitleri 11 Ekim Salı

İmsak
05:48
Sabah
07:09
Öğle
13:03
İkindi
16:15
Akşam
18:48
Yatsı
20:03
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Hamam böceklerini yok ediyor: Kokusunu alır almaz kaçıyorlar

Hamam böceklerini yok ediyor: Kokusunu alır almaz kaçıyorlar

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

12 çocuğu istismar eden doktor 18 ayrı müebbet yedi!

12 çocuğu istismar eden doktor 18 ayrı müebbet yedi!

Brezilya Cumhurbaşkanı şoke etti! 'Kızılderili yerdim'

Brezilya Cumhurbaşkanı şoke etti! 'Kızılderili yerdim'

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.