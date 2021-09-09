YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Motor sporlarında pist sezonu İzmir'de tamamlanacak

Motor sporlarında pist sezonu İzmir'de tamamlanacak

09.09.2021 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Motor sporlarında pist sezonu İzmir'de tamamlanacak

Motor sporlarında Türkiye Bitci.com Pist Şampiyonası'nda sezon, 11-12 Eylül tarihlerinde İzmir'de tamamlanacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun (TMF) açıklamasına göre, Bitci Teknoloji ana sponsorluğunda düzenlenen Türkiye Bitci.Com Pist Şampiyonası'nın son ayak yarışları, hafta sonu İzmir Ülkü Park Pisti'nde yapılacak. Sezonun dördüncü ayak yarışına, Türkiye'nin dört bir yanından sporcular katılacak.

Türkiye Bitci.Com Pist Şampiyonası'nın son ayağında TMFGP, 1000 cc (A-B-C), 600 cc (A-B-C), Kadınlar Kupası, SS300 ve 125 SP sınıfında yarışlar gerçekleştirilecek.

Yamaha Türkiye ve ANLAS firmalarının destekleriyle düzenlenen Yamaha R25 Kadınlar Kupası'nın da final ayağı, İzmir Ülkü Park Pisti'nde koşulacak. Son ayakta pilotlar, rakiplerinin önünde damalı bayrağı birinci sırada görmenin mücadelesini verecek.

Yarın yapılacak teknik kontrollerin ardından 11 Eylül Cumartesi günü serbest antrenman ve sıralama turlarına geçilecek. Sporcular, 12 Eylül Pazar günü 10 farklı sınıfta kupa için mücadele edecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gamze Açar davasında sanıklardan şoke eden sözler: Sakın dokunma numara yapıyorGamze Açar davasında sanıklardan şoke eden sözler: Sakın dokunma numara yapıyor
Tüyler ürperten görüntü! Bir anda hareket etmeye başladıTüyler ürperten görüntü! Bir anda hareket etmeye başladı
Ankara'da şarampole yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandıAnkara'da şarampole yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Ankara Namaz Vakitleri 9 Eylül Perşembe

İmsak
04:51
Sabah
06:17
Öğle
12:51
İkindi
16:26
Akşam
19:15
Yatsı
20:36

Ankara Nöbetçi Eczaneler 9 Eylül Perşembe

Bizim Ziya Eczanesi
Cankaya
Düzgün Eczanesi
Cankaya
Feza Eczanesi
Cankaya
Sun Eczanesi
Cankaya
Ümitköy Merkez Eczanesi
Cankaya
Yaşamkent Doğa Eczanesi
Cankaya
Zaim Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Mardin'de eşini öldürdüğü gerekçesiyle aranan kişi ölü bulundu

Mardin'de eşini öldürdüğü gerekçesiyle aranan kişi ölü bulundu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Samsunspor, Gineli forvet Elhadj Abdourahamane Bah ile anlaştı

Samsunspor, Gineli forvet Elhadj Abdourahamane Bah ile anlaştı

Konya'da iş kazasında yaralanan genç hayatını kaybetti

Konya'da iş kazasında yaralanan genç hayatını kaybetti

Çorum'da uyuşturucu zanlısı ikinci kattan atlayıp yaralı halde kaçmaya çalıştı

Çorum'da uyuşturucu zanlısı ikinci kattan atlayıp yaralı halde kaçmaya çalıştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.