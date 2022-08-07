Motor sporlarında pist sezonunun 3. yarışları İzmir'de yapıldı

İZMİR (AA) - Motor sporlarında Türkiye Bitci Pist Şampiyonası ve Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın 3. ayak yarışları İzmir'de gerçekleştirildi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Ülkü Park Pisti'nde gerçekleştirilen şampiyonalara 108 sporcu katıldı.

Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nda 50 cc'de Poyraz Bor, 65 cc'de Berkay Sarıay, 85 cc'de Eğehan Çalhan ve Open Onur Işık, birincilik kürsüsüne çıktı.

Türkiye Bitci Pist Şampiyonası'nda ise TMF GP 1000'de Murat Deniz, TMF GP 600'de Furkan Eryılmaz, 600 A'da Furkan Eryılmaz, 1000 A'da Murat Deniz birinci oldu.

Şampiyonanın 125 Gençler kategorisinde Onur Işık, 125 Büyükler kategorisinde Erdem Demiroğlu, 600 B'de Bayram Diril, 1000 B'de Altuğ İnan, 600 C'de Barış Alsancak, 1000 C'de Özgür Çapacı, SS 300'de Mert Konuk ilk sırayı aldı.

Yamaha Kadınlar A kategorisinde ise Sahra Su Önkaya, Yamaha Kadınlar B kategorisinde de Nilşah Boyraz, finiş çizgisini ilk sırada geçmeyi başaran isimler oldu.



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