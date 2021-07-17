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Motor sporlarında Türkiye Bitci.com Pist Şampiyonası 2. ayak yarışları İzmir'de başladı

17.07.2021 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Motor sporlarında Türkiye Bitci.com Pist Şampiyonası 2. ayak yarışları İzmir'de başladı

İZMİR (AA) - Türkiye Bitci.com Pist Şampiyonası sıralama antrenmanları ile İzmir'de başladı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından organize edilen, Blockchain Şirketi Bitci Teknoloji ana sponsorluğunda düzenlenen organizasyonun ilk gününde serbest ve sıralama antrenmanları yapıldı.

Yarışma yarınki 1000cc (A-B-C), 600 cc (A-B-C), 125 cc, SS300 cc ve Yamaha R25 Kadınlar Kupası'ndaki mücadelelerle tamamlanacak.

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İkindi
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Akşam
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