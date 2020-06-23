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Motora giren yılan, serviste tampon sökülerek çıkarıldı

BİNGÖL HABERLERİ  | 23.06.2020 18:51 | Son Güncelleme

Bingöl’de park halindeki otomobilin motor bölümüne girer yılan, serviste tampon sökülerek çıkartılabildi.Alınan bilgiler göre, Genç ilçesi Sait Göker Caddesinde 44 BT 556 plakalı otomobilini park eden sürücü Rahim Topluk, döndüğünde aracın motor kısmından sesler geldiğini duydu.

Motora giren yılan, serviste tampon sökülerek çıkarıldı

Bingöl’de park halindeki otomobilin motor bölümüne girer yılan, serviste tampon sökülerek çıkartılabildi.
Alınan bilgiler göre, Genç ilçesi Sait Göker Caddesinde 44 BT 556 plakalı otomobilini park eden sürücü Rahim Topluk, döndüğünde aracın motor kısmından sesler geldiğini duydu. Aracının kaput kısmını açan sürücü, motor kısmında bir yılanın olduğunu fark etti. Eldiven giyerek yılanı dışarı çıkartmaya çalışan sürücü başarılı olamayınca Genç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nden yardım istedi. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu yılanı motor kısmından çıkartamayınca araç servise götürüldü.
Serviste aracın tamponu söküldü. Ardından yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak doğaya salındı.

Motora giren yılan, serviste tampon sökülerek çıkarıldı

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