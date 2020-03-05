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Motorize ekipler, ani uygulamalarla suçlulara göz açtırmıyor

MERSİN HABERLERİ  | 05.03.2020 17:06 | Son Güncelleme

Mersin’de Yunuslar olarak tabir edilen motorize polisler, ani uygulamalarla suçlulara göz açtırmıyor.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, özellikle asayiş ve narkotik olayları olmak üzere suçluları caydırmada, olaylara en kısa sürede müdahale edilmede ve şüpheli şahısların yakalanmasında önemli bir rol oynayan Yunuslar, son bir ayda yaptıkları çalışmalarla birçok suçluyu ve suç malzemelerini ele geçirdi.

Mersin’de Yunuslar olarak tabir edilen motorize polisler, ani uygulamalarla suçlulara göz açtırmıyor.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, özellikle asayiş ve narkotik olayları olmak üzere suçluları caydırmada, olaylara en kısa sürede müdahale edilmede ve şüpheli şahısların yakalanmasında önemli bir rol oynayan Yunuslar, son bir ayda yaptıkları çalışmalarla birçok suçluyu ve suç malzemelerini ele geçirdi. Yapılan çalışmalarda ekipler, 6 ruhsatsız tabanca, 6 adet şarjör ile 50 adet fişek, 5 adet kurusıkı tabanca, 5 adet şarjör ile 12 adet kurusıkı fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 584 gram esrar, 4 gram eroin, 1 gram kokain, 19 gram metamfatemin ile 108 adet sentetik tabir edilen uyuşturucu hap ile 500 adet değişik markalarda gümrük kaçağı sigara ve 37 litre kaçak alkol ele geçirdi.
Aranan şahıslara yönelikte çalışma yürüten ekipler, hakkında yakalama kararı bulunan ve değişik suçlardan aranan 53 kişiyi de yakalayarak, işlemlerini yaptı.
Hırsızlara da göz açtırmayan ekipler, 18 adet çalıntı motosiklet ele geçirirken, 500 kilogram limon ile cep telefonu hırsızlığıyla ilgili 4 kişiyi de gözaltına aldı. Ekipler ayrıca 168 kilogram kaçak et yakaladı.

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Baygör Eczanesi
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Dünya Eczanesi
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Kansu Eczanesi
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Kaya Eczanesi
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