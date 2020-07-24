Motorlu kara taşıtı alım satım sınavı gerçekleşti

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası ile TOBB MEYBEM A.Ş. işbirliğinde Mesleki Yeterlilik Belgelendirme sınavları devam ediyor.

Motorlu Kara Taşıtı Alım Satım Seviye 5 sınavları Tuğra Motors Firmasında 29 kişinin katılımıyla 22-23-24 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirildi.

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) standartlarında yazılı ve uygulamalı olarak iki aşamada gerçekleşen sınavlarda başarılı olan adaylar mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanarak, belge aldıkları mesleklerde faaliyete devam edebilecekler. Mesleki Yeterlilik Belgesi başvuruları Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odasına şahsen yapılabiliniyor.



