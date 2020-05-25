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Motorsporları tutkunlarına bayram müjdesi

AYDIN HABERLERİ  | 25.05.2020 19:10 | Son Güncelleme

Aydın’ın Yenipazar ilçesi Karaçakal Mahallesi’nde bulunan araziye yapılacak olan Motorsporları Tesisi için protokol imzaları atıldı.Yenipazar ilçesine yapılacak olan Motorsporları Tesisi için arazi tahsisi Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu ile Nazilli Orman İşletme Müdürü Türkay Karaçay arasında imzalandı.

Motorsporları tutkunlarına bayram müjdesi

Aydın’ın Yenipazar ilçesi Karaçakal Mahallesi’nde bulunan araziye yapılacak olan Motorsporları Tesisi için protokol imzaları atıldı.
Yenipazar ilçesine yapılacak olan Motorsporları Tesisi için arazi tahsisi Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu ile Nazilli Orman İşletme Müdürü Türkay Karaçay arasında imzalandı. İmzalanan protokole göre Yenipazar ilçesi Karaçakal Mahallesi’nde bulunan arazi Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne tahsis edildi.
“En kısa sürede tamamlanacak”
Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu konu ile ilgili olarak “Motorsporları tesisi yapımı ile ilgili çalışmalara başladık. Yenipazar ilçemizde yer alan araziyi Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne tahsisini gerçekleştirerek bu alana Motorsporları Tesisi inşa edeceğiz. En kısa sürede ihaleye çıkılarak tahsis edilen araziye tesisimizi kuracağız. Yeni spor tesisimizde yerel ve ulusal birçok müsabaka gerçekleştirilecek. Aynı zamanda motorsporları tesisimiz Yenipazar ilçemizin turizmine destek sağlayacak. Yapılacak olan çalışmalar ile ilgili Türkiye Motorsporları Federasyonu ile koordineli bir şekilde çalışılarak ivedilikle tesisi tamamlayıp hizmete açacağız. Aydınımıza, Yenipazar ilçemize ve tüm motorsporları tutkunlarına hayırlı olsun” dedi.

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