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Motosiklet ambulansa çarptı

31.07.2023 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde ambulansa çarpan motosikletteki yolcu yaralandı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, ambulansta ve motosiklette maddi hasar meydana geldi.

Motosiklet ambulansa çarptı

Kaza, Körfez Mahallesi Milli İrade Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.O.Y. idaresindeki 41 AGP 059 plakalı motosiklet, sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesiyle seyir halindeki ambulansa yandan çarptı. Çarpışmanın neticesinde motosikletteki sürücü ve yolcu yere düştü. Ambulanstaki sağlık çalışanları inerek yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ikinci ambulansa alınan M.T. isimli yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Ambulansta maddi hasar meydana gelirken, motosiklet sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazaya karışan motosiklet ise çekici marifetiyle bölgeden kaldırıldı.
Kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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