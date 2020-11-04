YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Motosiklet çalan şahıs gözaltına alındı

Motosiklet çalan şahıs gözaltına alındı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 04.11.2020 15:30 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesinde motosiklet çalan şahsı jandarma ekipleri yaptıkları başarılı takip ile yakalayarak gözaltına aldı.

Motosiklet çalan şahıs gözaltına alındı

Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesinde motosiklet çalan şahsı jandarma ekipleri yaptıkları başarılı takip ile yakalayarak gözaltına aldı. Çalınan motosiklet ise sahibine teslim edildi.
Olay, İscehisar ilçesi Kurtuluş Mahallesi TOKİ konutlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre,
B.Ç., isimli şahıs 112 Acil Çağrı merkezini arayarak babasına ait motosikletin çalındığı bilgisini vermesi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Bölgedeki güvenlik kamerası ve görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkan ekipler olayı N.Ü., isimli şahsın gerçekleştirdiğini tespit etti. Bunun üzerine şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı. N.Ü., sorgusunda motosikleti çaldığını itiraf etti. Şahsın işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken çalınan motosiklet ise sahibine teslim edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Masumlar Apartmanı dizisi oyuncularının İzmir için söyledikleri herkesi duygulandırdı Masumlar Apartmanı dizisi oyuncularının İzmir için söyledikleri herkesi duygulandırdı
TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı! TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Yeni Malatyaspor, Artvin Hopaspor maçının hazırlıklarına başladı
Yeni Malatyaspor, Artvin Hopaspor maçının hazırlıklarına başladı
Tekirdağ'da hırsızlık için ikinci kez aynı markete gelen zanlı yakalandı
Tekirdağ'da hırsızlık için ikinci kez aynı markete gelen zanlı yakalandı
Malatya Voleybol, emin adımlarla hedefe ilerliyor
Malatya Voleybol, emin adımlarla hedefe ilerliyor
İstanbul'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
İstanbul'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Suriyeliler yeni düzene alışıyor
Suriyeliler yeni düzene alışıyor
Çalan telefonla yıkılan binadan son anda kurtuldular
Çalan telefonla yıkılan binadan son anda kurtuldular

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 4 Kasım Çarşamba

İmsak
05:58
Sabah
07:21
Öğle
12:46
İkindi
15:36
Akşam
18:02
Yatsı
19:20

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler 4 Kasım Çarşamba

Derman Eczanesi
Merkez
İpek Özteke Eczanesi
Merkez
Karadağ Eczanesi
Merkez
Gözde Tunçer Eczanesi
Basmakci
Aykut Eczanesi
Bolvadin
Yasam Eczanesi
Cay
Egesu Eczanesi
Dazkiri
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Aküden elektrik akımına kapılan genç hastanelik oldu
Aküden elektrik akımına kapılan genç hastanelik oldu
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Afyonkarahisar Yaş Sebze Ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Ali Çiloğlu:
Afyonkarahisar Yaş Sebze Ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Ali Çiloğlu:
Yaklaşan Ramazan Ayı Öncesi Et Fiyatları
Yaklaşan Ramazan Ayı Öncesi Et Fiyatları
Ustasından sucuk tarifi
Ustasından sucuk tarifi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.