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Motosiklet camiasından Kızılay’a kan bağışı

07.02.2021 13:36 | Son Güncelleme:
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Motosiklet camiasından Kızılay’a kan bağışı

Antalya’da a2teker Spor Kulübü üyeleri, ‘1 Kan 3 Can’ Projesi kapsamında Türk Kızılay’ına kan bağışında bulundu.a2teker Spor Kulübü’nün Türkiye genelinde başlatmış olduğu "1 Kan 3 Can" kampanyası, bu cumartesi günü de kulübün merkezi olan Antalya’da gerçekleşen organizasyon ile devam ediyor.

Antalya’da a2teker Spor Kulübü üyeleri, ‘1 Kan 3 Can’ Projesi kapsamında Türk Kızılay’ına kan bağışında bulundu.
a2teker Spor Kulübü’nün Türkiye genelinde başlatmış olduğu "1 Kan 3 Can" kampanyası, bu cumartesi günü de kulübün merkezi olan Antalya’da gerçekleşen organizasyon ile devam ediyor. Önceki haftalarda Adıyaman, Isparta il temsilciliklerinin yaptığı kan bağışı kampanyası motosiklet camiasından yoğun ilgi gördü.
Kulüp başkanı Ali Ekber Ekici: “Yaşadığımız bu zorlu süreçte elimizden geldiğince devletimize ve ülkemize destek olmak için gerekli çalışmaları gerçekleştirmekteyiz. Kızılay’ın kan bağışındaki acil durum çağrısına destek vermek için kan bağışlarımıza başladık. Sosyal medya hesaplarımız üzerinden de farkındalık oluşturmak oluşturmayı sürdürüyoruz’’ ifadelerini kullandı.
Ekici, “Kanın sürekli bir ihtiyaç olduğu gerçeğini benimsetmek amacıyla kulüp olarak Türk Kızılay’ı ile ortak bir çalışma yürütüp Cumartesi günü Kızılay Kan Bağışı etkinliği düzenledik. Kan bağışçılarımız ve kan ihtiyacı olan kişiler arasında gönüllülük bağına destek vermek adına Kızılay randevu sistemi ile tüm üyelerin resmi izin alarak bağış etkinliğine katılım sağlanmıştır. Etkinlikte sosyal sorumluluk bilincine sahip birçok gönüllü kulüp üyeleri kan bağışında bulundu. Yapılan ziyaretler ve bağışlar ile devam eden etkinlik tüm gün boyu sürdü. Sosyal sorumluluk konusunda büyük öneme sahip bu “Kan Bağışı” etkinliğinde kan bağışında bulunan tüm üyeler ve Türk Kızılayı’na teşekkür ederiz. Tüm Sivil toplum kuruluşlarına ve vatandaşlarımıza da örnek olması temennisiyle” diye konuştu.

Motosiklet camiasından Kızılay’a kan bağışı

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