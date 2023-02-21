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Motosiklet çöp kamyonuna çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

21.02.2023 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’in Bozyazı ilçesinde çöp kamyonuna arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, belediye temizlik görevlisi ağır yaralandı.

Motosiklet çöp kamyonuna çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerde Kaledibi Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde Süleyman Ünsal yönetimindeki motosiklet, çöp konteynerini almak için yolun kenarında duran belediyeye ait çöp kamyonuna arkadan çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsüyle birlikte çöp kamyonunun arkasında bulunan belediye çalışanı İzzet Şenses ağır yaralandı.

Yaralılardan Süleyman Ünsal, ambulansla kaldırıldığı Alanya’daki hastanede hayatını kaybederken, Mersin’deki hastaneye sev edilen İzzet Şenses’in durumunun ağır olduğu, tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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