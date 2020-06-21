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Motosiklet devrildi: 2 yaralı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 21.06.2020 18:31 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, sürücüsün kontrolünü kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Marangozular Sitesi yakınlarında sürücüsü öğrenilemeyen 02 LD 292 plakalı motosiklet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Motosiklet devrildi: 2 yaralı

Adıyaman’da, sürücüsün kontrolünü kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Marangozular Sitesi yakınlarında sürücüsü öğrenilemeyen 02 LD 292 plakalı motosiklet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada motosiklette bulunan Emirhan K. (5) ile Tuba K. (20), yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Motosiklet devrildi: 2 yaralı

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