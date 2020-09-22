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Motosiklet devrildi: 2 yaralı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 22.09.2020 08:33 | Son Güncelleme

Adıyaman’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen motosiklet, Küçükkavaklı Köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Motosiklet devrildi: 2 yaralı

Adıyaman’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen motosiklet, Küçükkavaklı Köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada motosiklette bulunan H.T., ile N.D., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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