Motosiklet hırsızı 100 kamera kaydı izlenerek yakalandı

Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, farklı tarihlerde gerçekleşen 7 motosiklet hırsızlığının zanlılarını yakalamak için geniş çaplı bir çalışma gerçekleştirdi. Motosiklet sahiplerini canından bezdiren kişi ya ya kişileri belirlemek için yaklaşık 100 kamera kaydı incelendi. Kayıtları izleyen polis ekipleri, zanlının 32 yaşındaki A.K. olduğunu belirledi. Operasyonla yakalanan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalınan 7 motosiklete de ulaşan ekipler, işlemlerin ardından sahiplerine teslim etti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

